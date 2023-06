Creció en la hacienda de su abuelo, entre Quevedo y El Empalme, entre Playas y Guayaquil. Su conciencia y preparación como ambientalista le permitieron conocer otra realidad.

Pabel Muñoz en El Cuestionario: "Soy alegre, divertido y bacán" Leer más

Tras un fallido intento de llegar a la Viceprefectura y a la Asamblea Nacional, hoy opta por el primer poder del Estado, como binomio del presidenciable Fernando Villavicencio. Andrea González Nader responde El Cuestionario.

Te puede interesar: Fernando Villavicencio inscribió su candidatura presidencial junto a su binomio

¿Qué busca en este momento?

Busco ser la ayuda y el soporte que necesita Fernando (Villavicencio) para conectarse con la juventud, el desarrollo sostenible y el desarrollo del nuevo milenio de la ONU.

¿Está consciente que se ha metido en camisa de once varas?

Ya han intentado hackear mis cuentas. Se vienen ataques terribles porque soy mujer, soy joven. Tienen miedo que dé el buen ejemplo a la gente de mi generación y cada vez seamos más los que nos metamos a política, los millennials y los centennials.

Una mujer de machete...

Sí (risas). No podemos seguir quejándonos en Twitter. El dedo se nos va a caer, lo incendiamos creyendo que vamos a cambiar realidades, pero lo que se incendia es el país. Yo no tengo miedo, estoy harta de la delincuencia y la corrupción. Toda mi vida ha sido alineada a luchar contra el autoritarismo, la tiranía y la pleitesía que le rendimos a la narcodelincuencia, con el escudo de que estamos en contra de una tendencia política que nos ha dividido como sociedad.

Entonces, está lista para dar guerra.

Usar el tema de la mujer como capa para que me dejen entrar sin ningún otro mérito, no me parece justo. No hay que excluir a nadie por su género o ideología. Estoy consciente que ninguna persona en su sano juicio armaría un partido político en esta jauría, donde justamente los políticos son los menos creíbles.

Paola Pabón: "Cuando me privaron de la libertad, me quitaron todos los miedos" Leer más

"Se vienen ataques terribles porque soy mujer, soy joven", afirma Andrea. G7pro (Ig: @g7proec)

MÁS PERSONAL

¿Hay algo de locura en usted?

Sí, por supuesto. Hay que estar loco para meterse a la política (risas). Es la locura más grande.

Andrés Páez: "Mi alma es tan blanca como Ibarra" Leer más

¿Qué la sostiene?

El poder que se obtiene a través del conocimiento, fui profesora por siete años.

¿Qué la empuja?

Un futuro de paz. Tenemos todo para ser un paraíso. Este es mi momento de participar, dudo que haya otro después de este. Hay que preparar y ordenar la casa.

¿Qué quisiera incendiar?

La corrupción de los jueces, los narcos. La lucha es grande, pero siento que somos más los buenos.

¿La siguen los buenos como al Chapulín Colorado?

Sí, estoy convencida de que me siguen los buenos.

¿Cómo sería su ambiente ideal?

En la playa y en un bosque seco tropical.

¿Qué le dice la Pachamama?

Que grita y no la escuchamos.

Todos los días hace yoga y medita. G7pro (Ig: @g7proec)

¿Qué le dice su niña interior?

Aquella niña le dice a la Andrea de 36 años que valió la pena todo lo que se aprendió para llegar acá.

¿Qué le preocupa?

El tiempo que hay para presentar un plan de gobierno.

¿Qué más la mueve en su día a día?

Viajar por Ecuador, soy una fan de su gastronomía.

¿Es cierto que tiene pánico escénico?

Me encanta la música, pero nunca me verán tocar (risas) y eso que domino el ukelele, la flauta y la armónica.

¿Su vida es música?

Soy muy sensible a ella, es fácil emocionarme. Mi banda favorita es ecuatoriana (Swing Original Monks).

¿Qué la eletrocuta?

Me llena de energía la gente que lucha y no está metida en política. Siento el apoyo ahora, no sé cómo agradecerlo. Mis campañas siempre han sido orgánicas.

¿Cuándo vuela?

Disfruto mi tiempo en soledad en medio de paisajes.

¿En qué otras cosas es ingeniosa la ingeniera?

En hablar. Lo hago hasta por los codos, en inglés, en español y algo de francés. También la economía que recibí dentro del pénsum en la Universidad del Pacífico.

Soy una persona espiritual que tiene fe en el ser humano. Andrea González Nader

¿Qué no soporta?

La injusticia me hierve la sangre, el abuso de poder.

¿No cree que intimida a ciertos hombres?

Para nada. No siento esa incomodidad.

¿Hay un caballero que conecte con usted?

Sí. Gracias al universo. Está subido conmigo en esta lucha.

¿Está clara en la vida?

Totalmente, conmigo no hay pierde. Soy clara, honesta y me cuesta disimular. La política necesita gente real.

¿Toma el toro por los cuernos?

Como buena cuencana guayaquileña.

EN POCAS PALABRAS

Colores: turquesa.

Olores: lavanda.

Sabores: encebollado.

Series: Stranger Things.

Canciones: las de Pink Floyd.

Cantantes o grupos: Swing Original Monks.

Lugar favorito: Playas.

Mala para: cocinar, comprar ropa y maquillarse.

No le gustan: los centros comerciales.

Postres: los higos con queso.

Peca: con carbohidratos (pan con mantequilla).

Fobias: a las alturas.

Ritmos: salsa y samba.

Respeto: al mar, practica bodyboard.

Se identifica con: un jaguarundi.

Una frase: el activismo no es una causa, sino un modo de vida.

Que le falta: tomar agua.

Bajaría las revoluciones: a la intensidad.

Susana González Muñoz: “Mi tía abuela, la primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso Nacional. Un ser increíble, real. Es mi inspiración”.

CRÉDITOS: Fotos y video: G7Pro (Ig: @g7proec). Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @alecereceda83). Maquillaje y peinado: Johanna Burgos (Ig: @jb_studioec). Vestuario: Lemaler (Ig: @lemaler__). Accesorios: Mochi (Ig: @mochiaccesorios). Locación: Iguanazu Bed and breakfast (Ig: @iguanazu_bnb).