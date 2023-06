- ¿Del plan de gobierno que presentó en 2021 va a mantener algunos aspectos porque, por ejemplo, la inseguridad despuntó?

- El Ecuador no es el mismo del 2021. Hemos sufrido una agresiva descomposición. Ya no hablamos de recuperación económica, educación y salud porque es algo muy básico. Evidentemente vivimos una crisis y por eso nuestro Plan de Gobierno es S.O.S: seguridad, obras emergentes y salud.

- Y para aterrizar ese plan, ¿ya ha tenido conversaciones con su dupla?

- Somos el binomio de la agricultura y el binomio de la unidad. Hay que recuperar el tejido social en el Ecuador. En este gobierno de transición muy corto, debemos demostrarle a los ciudadanos que con sentido de urgencia sí se puede gobernar.

- Entonces, ¿Qué se verá en sus primeros tres meses?

- Los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales, por lo tanto, las soluciones deben ser integrales.

- Mencionó que su gobierno se preocupará por la agricultura, ¿Qué va a pasar cuando llegue el fenómeno de El Niño, por ejemplo, se habla de una importación de arroz?

- Nos hace falta canales de riego. Necesitamos acceso a crédito según la fenología de cada cultivo. En el arroz, cómo es posible que se esté hablando de importar arroz, de dónde vas a importar de Colombia con la incoherencia de que traes arroz transgénico. Con la corriente de El Niño, no estamos preparados, pero por lo menos cuidemos la economía de los agricultores con propuestas efectivas y en otros sectores.

- Específicamente esas propuestas, ¿Cuáles serían?

- Tenemos que devolverle institucionalidad a la Policía Nacional, apoyarla políticamente con presupuesto a seguridad. Después, Fuerzas Armadas; militarizar los puertos marítimos y pelear contra el narcotráfico, crimen organizado. El tercero es hacer fuerza de tarea conjunta: Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ingresar por las zonas donde se ha perdido el control. En el cuarto es controlar nuestras cárceles.

- En salud, hay muchos contratos de medicamentos con sobreprecios y entrega de certificados falsos. ¿No cree que debería hacerse una línea directa de compra desde las farmacéuticas hacia el Ministerio de Salud Pública?

- Nos quitaron rendición de cuenta y eso nos genera impunidad. Mire la justicia que tenemos hoy en día. Sin abusar de la libertad de prensa quiero hablar de un artículo de Roberto Aguilar. En ese artículo se mencionaba que, después de las elecciones, había un capital político y no se lo administró y no creo. Con el respeto y gratitud de todos los que me dieron la confianza en el año 2021, decir que el capital político no es una moneda de cambio. Otro elemento el partido de alquiler que me auspiciaba y lo menciono porque en el afán de recuperar la institucionalidad también se polarizó los medios de comunicación o estaban con el gobierno o estaban en contra y ese odio no puede seguir.

- ¿Quiere decir que sí habrá libertad de prensa en todo momento?

- Eso es algo fundamental para todos los que creemos en democracia y en la dependencia de los poderes porque hablamos de la justicia y en general

- Si hablamos de los jueces, ¿Cuál es su postura ante el fallo del juez Luis Rivera sobre el caso de los Dhruv?

- Mi criterio como ciudadano: cómo es posible que se diga que solamente porque el seguro pagó, no hubo crimen.

- ¿Y su plan en violencia de género y derecho al aborto?

- No estoy de acuerdo en el aborto, pero sí con la mujer ecuatoriana. Si es violada no podemos exigirle que continúe con el embarazo

-¿Cómo manejará el desempleo?

- Reactivar la economía en tres sectores: agricultura, emprendimiento y construcción.

- ¿Su campaña tendrá el mismo tono muy jovial y alegre?

(Risas) Lo que puedo decir es que en cada Tik Tok hay un mensaje y lo mismo imitaron.