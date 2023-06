Otto Sonnenholzner es el exvicepresidente de la República entre diciembre de 2018 y julio de 2020. Es economista y empresario que se ha dedicado a temas de construcción, comercio y agricultura. Recientemente obtuvo un título de Administración Pública en Harvard.

El exvicepresidente de Ecuador apunta que los 16 meses que le quedan al próximo mandatario son suficientes para implementar grandes cambios, especialmente en seguridad. Además, que correrá bajo la cobertura de la Alianza Actuemos, que es integrada por Avanza, Suma y probablemente Izquierda Democrática.

- ¿Por qué se presenta ahora y no en 2025?

Tengo tres años construyendo un proyecto que le vamos a presentar al Ecuador.

- Se lo señaló de estar en campaña permanente después de ser vicepresidente

Cuando uno trabaja en el servicio público, está en la obligación de comunicar las cosas que hace. Cuando las cosas que hace uno son buenas, dan resultados y evidentemente hay aceptación y si es aceptación política hay a quienes les molesta. Pero eso es problema de ellos, no de quién está haciendo las cosas.

No podemos permitir que en la lucha contra el crimen pierdan la vida ciudadanos que nada tienen que ver con estos actos

- ¿Ya se definió la alianza política que lo respaldará?

La alianza, Actuemos conformada por Avanza (lista 8), y Suma (lista 23) y posiblemente se sumaría a la Izquierda Democrática (lista 12), pero ellos tienen algún tema interno que están resolviendo, yo no soy parte de ninguna de esas organizaciones, no deseo ser de ellos tampoco, solo hemos aceptado el apoyo en función de evitar la dispersión y no volver a tener 16 candidatos.

- Pero en algo más de un año, ¿podrá implementar los cambios que necesita el país?

Estamos conformando un equipo con mucha experiencia en la administración pública, algo que se debe de dominar como una habilidad. Esto no es de llegar y porque yo grito, me pongo bravo las cosas pasan.

- ¿Cómo lo va a lograr en seguridad, si en dos años se ha recrudecido la violencia?

Primero control en las cárceles, se necesita al menos tres prisiones de máxima seguridad de unos 1.000 convictos por cárcel, en donde realmente cumplan con su condena y un verdadero régimen penitenciario. Si se controla cárceles se controla calles. Lo segundo control de armas, la administración pública y el manejo de la seguridad está en inferioridad en armamento y menos organizado que las bandas delincuenciales; capacitación y evaluación. Lo tercero será invertir en inteligencia. Hoy se destina $ 20 millones al año y debe ser por lo menos cinco veces más.

Y en caso de que los legisladores quieran convertirse en un obstáculo tendrán la alternativa de la consulta popular

- Pero ¿cómo va a limpiar de las instituciones la mafia y la corrupción?

Los funcionarios judiciales que están en estos tipos de casos tendrán el respaldo y la seguridad necesaria, si es que el país no está en capacidad de brindarle esa seguridad tenemos que crear la posibilidad de que estas autoridades puedan operar desde el extranjero de forma telemática en países en donde tengamos algún tipo de acuerdo para que ellos puedan ser hasta de nuestra representación diplomática, pero con función judicial en el extranjero.

- Pero habrá que hacer cambios en la ley...

Si la Asamblea no quiere sintonizarse con las urgencias de la ciudadanía, la llevaremos inmediatamente a consulta.

- Pero también estima hacer otros cambios en la ley...

Sobre todo en materia de elección de autoridades de control. Esto se ha convertido en un botín político de ver quién pone fiscal, quién tumba al contralor, quién pone procurador ese reparto se tiene que acabar. Ahí tienen que estar los mejores ecuatorianos.

- Pero ya está el concurso de mérito y oposición

Necesitamos normas claras para romper con esa discrecionalidad que le abre la puerta a la corrupción. No porque militan o son consecuentes a un proyecto político todo lo contrario, porque no se deben a nadie.

- ¿Está seguro de ganar la presidencia de Ecuador?

Estoy seguro de que lo vamos a conseguir y estoy seguro de que vamos a lograr los cambios que la gente espera.

- De ser así, ¿pensaría en participar en 2025? Porque quedaría trabajo pendiente

Esto no se trata de mí, ni de lo que yo quiera hacer se trata de todos para que juntos podamos hacerlo y veremos si continuamos con ese trabajo si soy yo, pues me toca jugar ese rol, si no soy yo, enhorabuena, volvería a la paz de mi hogar y seguiría preocupado por mi trabajo y por seguir activo en mis causas sociales.