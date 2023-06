Se ponen de acuerdo o no participan. En medio de los procesos de democracia interna y de concesión de alianzas de los partidos, dos organizaciones políticas destacan por no poder afianzar sus decisiones debido a su fraccionamiento: Izquierda Democrática y Pachakutik.

El conflicto más reciente es el de Izquierda Democrática que, el 1 de junio de 2023, a través de su Consejo de Ética, resolvió la suspensión de la presidencia de Enrique Chávez por 30 días debido a una denuncia electoral tramitada en su contra.

Según a denuncia, Chávez estaba afiliado a otro partido cuando asumió la titularidad de la ID. ARCHIVO EXPRESO

Mientras se tramita la denuncia de Chávez, el Consejo de Ética del partido decidió delegar la presidencia de la Izquierda Democrática a Analía Ledesma. Sin embargo, la fracción a favor de Chávez desconoció la sanción y denunció intereses electorales detrás de la decisión.

Por otro lado, el 29 de abril de 2023, Pachakutik realizó la elección de su nueva directiva en medio de denuncias y de fraccionamiento interno, principalmente impulsado por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)

Pese a las pugnas, Santi y Churuchumbi firmaron un oficio en aras de buscar la unidad del partido. ARCHIVO CONAIE

Ese día, la Conaie celebró la elección de Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador de Pachakutik; sin embargo, Palmira Paredes Llori, candidata a la segunda subcoordinación del partido, presentó una denuncia ante el Tribunal de partido por supuestas irregularidades.

El Tribunal aceptó la demanda y dejó sin efecto la elección de Churuchumbi y se estableció que hayan nuevos comicios. Con esto también quedaron en su cargo Marlon Santi y Cecilia Velasque como coordinador y subcoordinadora del partido, respectivamente.

El reconocimiento de Churuchumbi fue una condición de Iza para ser candidato, pero declinó. ARCHIVO CONAIE

¿CÓMO LOS CONFLICTOS AFECTAN SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES?

Ante este escenario, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló este 8 de junio de 2023 la importancia de que tanto el movimiento Pachakutik como la Izquierda Democrática resuelvan sus conflictos para poder participar en las elecciones anticipadas.

"(...) Como autoridad electoral, no podemos resolver ni dirimir por una facción ni por la otra", dijo e indicó que, mientras no exista la certificación del Tribunal Contencioso Electoral de no existir recursos pendientes, el cuerpo colegiado no podrá inscribir a las nuevas directivas.

Este 8 de junio, un segundo binomio aceptó su precandidatura. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (@CNEGOBEC)

Esto, según continuó, tendría consecuencias directas con la posibilidad de su participación en las elecciones anticipadas. "Resuelvan de manera urgente sus conflictos internos", siguió y recordó que, de no hacerlo, no podrán hacer elecciones internas e inscribir alianzas.

"Estamos esperando que nos hagan llegar esa información y, una vez revisada, nosotros no tenemos ningún inconveniente de proceder al registro de los mismos (nueva directiva)" para que puedan hacer sus procesos de democracia interna e inscripción de candidatos.