Otto Sonnenholzner y Xavier Hervas se suben a la papeleta

Xavier Hervas, empresario y político guayaquileño, ha confirmado su candidatura a la Presidencia del Ecuador para los comicios anticipados que se desarrollarán durante el 20 de agosto de este año, él representará al movimiento Renovación Total (RETO), lista 33.

Hervas detalló sus motivaciones para su decisión: “Veo que cada día es más preocupante la situación de nuestro país, y el destino de 18 millones de personas que somos las y los ecuatorianos. Yo soy un socialdemócrata y, coherente con mi pensamiento, les quiero comunicar que asumimos el reto”.

Y añadió que “el país necesita libertad, una democracia sólida, pero también es importante generar equidad (...) Confío en que, juntos, podemos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos”.

El empresario ya formó parte de la lista de candidatos que aspiraban llegar a Carondelet durante las elecciones de 2021, aunque en ese entonces su postulación fue respaldada por el partido político Izquierda Democrática (ID). Hervas no pudo ganar en los comicios y los votos que recibió solo le alcanzaron para situarse en cuarto lugar.

Hasta el momento se desconoce quién será la candidata a la Vicepresidencia del Ecuador por el movimiento RETO y se convertirá de esta manera en la compañera de fórmula de Xavier Hervas.

Otto Sonnenholzner ya contaba con el respaldo de varios partidos antes de oficializar su candidatura Cortesía

A la par, quien fuera precandidato por el partido Centro Democrático, Eduardo Maruri, declinó su candidatura y apoyará a Otto Sonnenholzner.

Maruri explicó que no quiere aportar más a la indecisión de los ciudadanos con tantos candidatos. “A pesar de que el 80 % o más, según las últimas encuestas, señalan que los ciudadanos todavía no deciden por quién votar, lo cual significa que la elección está abierta. Muchos de ellos han expresado su preocupación por el número de candidatos y la posible división de votos y coincido con la necesidad del diálogo y, justamente, he llegado a conocer otro proyecto político con similares propuestas que las nuestras”.

Agregó que apoyará la candidatura de Otto Sonnenholzner, quien corre en la carrera electoral por el partido avanza, lista 8 y quien fue vicepresidente de Ecuador en el mandato de Lenín Moreno.

Sonnenholzner, finalmente, oficializó su candidatura a la Presidencia señalando que se siente en “la obligación de poner su experiencia y capacidades al servicio del bienestar de todos y asume la designación con convicción y compromiso”.

Acotó que sería irresponsable ignorar los problemas que atraviesa el país. También afirmó que “si bien un cargo no define a las personas, las personas correctas pueden marcar la diferencia cuando ocupan esos espacios de responsabilidad”.

A la fecha, el partido Avanza y el movimiento SUMA respaldan a Otto, se espera una definición por parte de Izquierda Democrática.