Elecciones Ecuador 2021: dónde votar, horarios, multas, medidas y más

Apenas faltan días para que en Ecuador se lleven a cabo las Elecciones Ecuador 2021, unos comicios que este año estarán llenos de singularidades, en comparación con ediciones anteriores, debido a la vigente pandemia de coronavirus.

Los horarios diferenciados para votar o las medidas de bioseguridad son algunas de las nuevas pautas que los ciudadanos deben tener en cuenta, además de las ya recurrentes consultas por saber en qué lugar le toca votar a cada uno o si son miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).

Esto quizá deje en desconcierto a más de uno. Si tú eres uno de ellos, tranquilo. EXPRESO ha elaborado un guía para aclarar todas las dudas de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero.

INICIEMOS POR LO PRINCIPAL: ¿DÓNDE ME TOCA IR A VOTAR?

La misma historia de todos los años: conocer la mesa electoral y el recinto al cual toca ir a votar. Si aún no conoces esto, tienes dos opciones para averiguarlo. A través de un llamada o mediante una página web:

LLAMADA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará a partir de este 24 de enero una herramienta que permitirá la consulta y verificación del lugar de votación a través de una llamada telefónica al número 150 en la que únicamente tendrás que digitar tu número de cédula para conocer tu mesa y recinto electoral.

Este servicio estará habilitado durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por 15 días (incluido el día de las votaciones) y la ciudadanía podrá realizar sus consultas desde operadoras móviles y fijas a escala nacional, según explicó el CNE en un comunicado.

PÁGINA WEB

Si prefieres hacer la consulta a través de la web, solo tienes que hacer lo siguiente:

Ingresa a la página de Consulta Registro Electoral (has click aquí para ingresar). Escribe tu número de cédula. Ingresa tus apellidos y nombres completos. Haz click en el cuadro “No soy un robot” y luego en "Aceptar".

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Luego de realizar los pasos indicados en la página web para conocer tu lugar de votación, el sistema del CNE te informará si eres miembro de mesa, en el caso de que hubieses sido seleccionado para este proceso electoral.

Asimismo, de ser el caso, el sistema de llamada del CNE también te informará sobre tu designación como miembro de la Junta Receptora del Voto.

EN CASO DE SER MIEMBRO DE MESA...¿AÚN ESTOY A TIEMPO DE CAPACITARME?

La respuesta es sí. Desde el pasado 17 de noviembre, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto pueden capacitarse de dos maneras: presencial y virtual.

El proceso, que se extenderá hasta el 6 de febrero de 2021, se realizará de lunes a viernes, durante las 24 horas del día a través de este link. El usuario y contraseña será tu número de cédula, explica el CNE.

Posterior, a la capacitación telemática deberás rendir una prueba de selección múltiple, misma que será el verificable de tu capacitación para obtener el certificado de MJRV.

Si por el contrario, piensas hacer la capacitación de manera presencial, en este link puedes consultar los lugares habilitados por el CNE, según la provincia.

¿QUÉ PASA SI NO ME PRESENTO COMO MIEMBRO DE MESA? ¿Y SI NO VOTO? ¿CUÁNTO DEBERÉ PAGAR?

La cantidad de dinero a pagar por alguna infracción el día de las elecciones, dependerá de esto:

De no asistir a la capitaciones como MJRV, de acuerdo con las sanciones previstas en el Código de la Democracia, habrá una sanción del 10% del Salario Básico Unificado (SBU); es decir $ 40.

En caso de ser MJRV y no asistir como mesa el día de las elecciones, la multa será del 15% del salario: $ 60.

La multa para los que no votan, sin justificación, también es del 40% del SBU, es decir, $ 40.

Entonces, si no acudes a las capacitaciones, no asistes a la mesa electoral y no votas, la multa acumulada será $ 140. Puedes hacer tus cálculos.

AHORA BIEN... ¿A QUÉ HORA IR A VOTAR?

No olvides que este 2021 los horarios de votación varían en función del número de cédula. Sí, como has leído. A fin de evitar aglomeraciones, el COE Nacional ha determinado "horarios de flujo" para que el votante pueda sufragar de acuerdo al último número de la cédula.

Así, de 7:00 al mediodía podrán votar los impares, y de 12:00 a 19:00 los pares.

En caso de que tu cédula haya perdido vigencia o esté caducada, no habrá problema para que puedas ir a sufragar con normalidad, explica el CNE en un comunicado,

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció el pasado 12 de enero que para aquellos que integran las Juntas Receptoras del Voto se les aplicará las pruebas rápidas para la detección de coronavirus de manera gratuita.

Además, la cartera de Estado subrayó que únicamente los observadores internacionales y los veedores de las organizaciones políticas deberán presentar una prueba de PCR con resultado negativo a la Covid-19 al ingreso a los recintos electorales.

No obstante, más allá de estas pruebas gratuitas, el ministerio no se ha pronunciado sobre algún tipo seguimiento a los miembros de las mesas electorales, tal como te explicamos aquí.

Por otro lado, el CNE recuerda que los votantes deberán llevar su propio esferográfico azul o negro, el documento habilitante para el sufragio (cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular) a la mano, usar correctamente la mascarilla y de manera permanente durante el proceso electoral, desinfectar las manos con gel alcohol al 70% cada que se considere necesario, no ingresar alimentos a los recintos electorales y colocar los desechos de insumos de bioseguridad en los lugares designados en cada recinto electoral.

Ten en cuenta que la jornada de votación iniciará el 7 de febrero a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00 en el territorio nacional, mientras que en el exterior será hasta las 19:00.

