Elecciones Ecuador 2021: ¿Qué pasa si estoy en mesa electoral y no me presento?

El CNE ha hecho énfasis en que los escogidos como integrantes de las Juntas Receptoras del Voto deben asistir de forma obligatoria a la capacitación (presencial o virtual) a la que serán convocados.

El 31,3 % de integrantes de las Juntas Receptoras del Voto ya fueron notificados Leer más

De no hacerlo, de acuerdo con las sanciones previstas en el Código de la Democracia, habrá una sanción del 10% del Salario Básico Unificado (SBU); es decir $ 40.

¿Cuánto es la multa para los miembros de las JRV que no van a la mesa electoral?

La multa será del 15% del salario: $ 60. Quienes incumplan ambas cosas (no ir a la capacitación y no presentarse como miembro de la JRV) deberán cancelar ambas multas: 100 dólares.

¿Y si no voto? La multa para los que no votan, sin justificación, también es del 40% del SBU, es decir, $ 40. El CNE recuerda que, al igual que en procesos electorales pasados, quien siendo miembro de la JRV no se capacita, no asiste a cumplir su deber y tampoco vota, deberá pagar multas por cada incumplimiento.

Entonces, si no acudes a las capacitaciones, no asistes a la mesa electoral y no votas, la multa acumulada será $ 140.

¿Aún no sabes que eres miembro de mesa?

El CNE informa por varias vías:

Por correo electrónico

Por mensajes de texto

Por la planilla de energía eléctrica

Por medios impresos de circulación masiva

Y por la página web del CNE