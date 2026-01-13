El Municipio de La Libertad revierte la polémica venta de terrenos a Jenny Ramírez

El alcalde Francisco Tamariz reaparece en la sesión del Concejo tras días ausente desde que estalló el escándalo

El alcalde de la Libertad, Francisco Tamariz, ingresa abriéndose paso entre sus simpatizantes a la sesión de Concejo.

En medio de una acalorada sesión marcada por gritos, reclamos y fuertes discusiones, el cabildo cantonal de La Libertad resolvió la tarde de este martes 13 de enero, y por unanimidad, revertir al Municipio las 93 hectáreas de terreno ubicadas en el sector Velasco Ibarra, cuya venta había sido aprobada previamente a favor de la ciudadana Jenny Ramírez.

La decisión fue celebrada por varios concejales y ciudadanos. “Ha ganado la ciudad”, expresó el edil Bruno Dede, quien en diciembre pasado denunció públicamente presuntas irregularidades en el procedimiento de venta del predio, cuyo avalúo municipal ascendía a 2 millones 700 mil dólares. El concejal cuestionó que el bien haya sido adjudicado a una joven de 24 años, quien según se conoció, trabajaba atendiendo una cafetería, lo que generó dudas sobre su capacidad económica para adquirir un terreno de tal valor.

A estas sospechas se sumó el precio del metro cuadrado, que fue fijado por el cabildo en 2,94 dólares, cuando en sectores cercanos el valor comercial bordea los 9 dólares por metro cuadrado, lo que incrementó la indignación ciudadana. Con la resolución aprobada, el terreno no será vendido a ninguna persona ni empresa.

Durante la sesión, el concejal Marino Carriel propuso que el predio sea declarado área protegida, al tratarse de uno de los pocos espacios con flora y fauna natural que aún conserva la ciudad. La sugerencia fue acogida con aplausos por parte de varios asistentes al cabildo.

Por su parte, el alcalde Francisco Tamariz, quien evitó dar declaraciones a la prensa, manifestó durante su intervención que “errar es de humanos y rectificar es de sabios”. Aseguró que nunca se recibió dinero alguno por la venta del terreno y afirmó que su administración “siempre escuchará al pueblo”.

El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, habló públicamente por primera vez tras la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos a la joven Jenny Ramírez Palma.



Antecedentes del caso polémico del terreno

El caso alcanzó connotación nacional, especialmente luego de que Jenny Rivera declarara a un medio digital La Defensa que habría sido víctima de suplantación de identidad. Posteriormente, la joven envió una carta al cabildo desistiendo formalmente de la compra, e incluso sugirió que el predio sea vendido a una empresa privada.

Pese a la reversión del terreno, las acciones legales continúan. Un grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana, así como un colectivo de abogados, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía. “Que el cabildo haya desistido de la venta no deslinda de responsabilidades a quienes intentaron vender el solar”, advirtió el ciudadano Raúl Suárez.

En La Libertad, la expectativa ciudadana es que las investigaciones sigan su curso y que se sancione a los responsables, mientras el tema sigue generando tensión política y social. Durante la sesión, un grupo de ciudadanos protagonizó gritos y consignas en respaldo al alcalde, reflejando la profunda división que este polémico caso ha dejado en la ciudad.