El correísmo dice que CNE quiere eliminar a su movimiento: Esto se sabe

Andrés Arauz aseguró que existe una denuncia respecto a la no justificación de recursos en la campaña de 2023

El correísmo afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca sancionar a su movimiento. El secretario ejecutivo de la organización política, Andrés Arauz, utilizó su cuenta en la red social X para señalar que el órgano electoral, presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia por no justificar recursos durante la campaña de 2023.

(NO TE PIERDAS: TCE admite denuncia del CNE contra Leonidas Iza por presunta infracción electoral)

“El CNE de Diana Atamaint pide eliminar al movimiento político RC5 por supuestamente no justificar 6.400 dólares en la campaña de 2023”, escribió el también excandidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones de ese año.

Arauz se pronunció a partir de una publicación del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos. Este último aseguró que la denuncia ya había sido presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Consulta, escenario del efecto político que genera el paro Leer más

“Nos van a sancionar y probablemente eliminar como partido, supuestamente por irregularidades de financiamiento en la campaña del 2023. Es muy grave. Vivimos una verdadera dictadura”, afirmó Correa.

¿Qué elecciones se desarrollaron en 2023?

En 2023, los ecuatorianos acudieron a las urnas para participar en elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Este proceso electoral se originó tras la aplicación de la muerte cruzada decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso, mediante la cual se disolvió la Asamblea Nacional.

El correísmo participó en la contienda con Luisa González como candidata presidencial, acompañada por Andrés Arauz como su binomio. En la segunda vuelta, el movimiento fue derrotado por el actual presidente de la República, Daniel Noboa.

RELACIONADAS CAL quita al correísmo la fiscalización de los enfrentamientos por el paro

EXPRESO consultó al CNE sobre la denuncia mencionada por los líderes de la Revolución Ciudadana. Se conoció que, hasta el momento, la denuncia no ha sido presentada formalmente, aunque se están elaborando los informes correspondientes sobre el caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!