El Consejo de la Judicatura definirá al reemplazo de Wilson Toainga en la Fiscalía

El pronunciamiento de la PGE y la resolución del CJ allanan el camino para un relevo en la conducción de la Fiscalía

Mario Godoy, Fabian Fabara, Alfredo Cuadros y los demás vocales de la judicatura designarán al titular de la Fiscalía General que reemplazará a Wilson Toainga.

La Fiscalía General del Estado atraviesa un punto de inflexión institucional. Este viernes 3 de octubre de 2025, el Consejo de la Judicatura sesionará de forma extraordinaria para designar al reemplazo de Wilson Toainga, fiscal general subrogante y titular encargado de la entidad que dirige la persecución penal en el país.

Esto se da luego del pronunciamiento oficial de la Procuraduría General del Estado (PGE), emitido el 2 de octubre de 2025 y firmado por el procurador Juan Carlos Larrea, aclaró el procedimiento.

Los criterios jurídicos de la Procuraduría

Según el criterio jurídico, si Toainga se ausenta temporalmente, se aplica la subrogación general prevista en el artículo 94 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con un plazo máximo de 90 días.

Si la ausencia fuera definitiva, corresponde el encargo previsto en el artículo 127 de la LOSEP y su reglamento, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluya el concurso público para designar al nuevo fiscal general titular.

La resolución de la Procuraduría despejó la incertidumbre que persistía desde la renuncia de la exfiscal general Diana Salazar, en mayo de 2025. Desde entonces, Toainga ejerce funciones prorrogadas, mientras avanza el concurso de selección a cargo del CPCCS.

Sesión extraordinaria del CJ

En este marco, el Consejo de la Judicatura convocó a su Pleno a una sesión extraordinaria este viernes 3 de octubre de 2025, a las 19:30, en su sede de Quito. El orden del día incluye un único punto: “Designar a la autoridad que reemplazará al fiscal general del Estado subrogante, en caso de ausencia temporal o definitiva”.

La convocatoria fue firmada por el presidente del CJ, Mario Godoy, y dirigida a los vocales Magaly Camila Ruiz, Alfredo Juvenal Cuadros, Damián Alberto Larco y Fabián Plinio Fabara.

Un cambio en puerta

El pronunciamiento de la PGE y la inminente resolución del CJ allanan el camino para un eventual relevo en la conducción de la Fiscalía. En los hechos, el Consejo de la Judicatura asumirá la facultad de designar al funcionario que ocupe temporalmente el cargo de fiscal general, mientras se nombra al titular definitivo mediante concurso público.

