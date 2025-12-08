El concurso más avanzado del CPCCS se estanca hasta el 2026: ¿Qué ocurrió?

La renovación parcial del CNE permanece en vilo desde septiembre. Continuar depende de un informe jurídico que no llega

El Consejo de Participación Ciudadana tiene a cargo la renovación del CNE.

El próximo 12 de diciembre se cumplirán tres meses desde que el concurso para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó estancado, pese a ser el proceso más avanzado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Ese día, una jueza de Quito resolvió suspender el concurso -un día antes del examen escrito- dentro de una acción de protección. Aunque luego el demandante desistió del recurso, en vez de retomarse el proceso, este quedó paralizado a la espera de un informe jurídico solicitado por el Pleno del CPCCS.

Dicho informe, según resolvió el Pleno en octubre, debe establecer las medidas institucionales y legales para garantizar la continuidad del proceso. Además, debe basarse en un reporte detallado de la Comisión Ciudadana de Selección sobre el estado actual del concurso.

Pleno del CPCCS, sin conocer el informe

Más de un mes después, el Pleno sigue sin conocer ese informe y, por lo tanto, continúa estancada la renovación parcial del CNE. Como informó EXPRESO en ediciones anteriores, el Consejo explicó que el retraso responde a nuevas consultas surgidas en el camino, así como a cambios internos dentro de la Comisión Ciudadana.

Sin embargo, en declaraciones para este Diario, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que varios de estos impasses están siendo superados.

¿Qué dice el presidente del CPCCS?

De hecho, anunció que hoy está previsto que la Coordinación de Asesoría Jurídica emita el informe “y de manera inmediata el Pleno, en sesión ordinaria, lo conocerá y adoptará las decisiones necesarias para dar continuidad al proceso”.

Fantoni también explicó que la reciente designación de María Terán y Paúl Vaca como nueva presidenta y secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, respectivamente, representa “un avance principal en este proceso a fin de continuar con las actividades que deben realizarse”.

Al ser consultado sobre el tiempo estimado para culminar el concurso, el presidente del CPCCS señaló que “habría que esperar el informe, las recomendaciones sobre cada interrogante del proceso. A partir de eso, tiene que ser lo más pronto posible”. Además, adelantó que el miércoles 10 de diciembre está previsto proyectar el nuevo calendario del concurso.

Aún restan varios pasos

No obstante, de acuerdo con el reglamento del proceso, la culminación podría tardar aún más, pues restan varias etapas tras la fase de oposición, que continúa sin nueva fecha para el examen escrito. A ello se suma la posibilidad de que se abra una nueva ventana para elaborar un banco renovado de preguntas.

Por ejemplo, una vez rendido el examen escrito, el reglamento establece plazos para la notificación de resultados y una posible recalificación. Luego se desarrolla el examen práctico y la resolución de casos hipotéticos, que también incluye plazos para la publicación de resultados.

Concluida la etapa de oposición, los postulantes pasan a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana. Esta etapa contempla tiempos para la convocatoria, la calificación de las impugnaciones, la realización de audiencias públicas y las apelaciones que puedan surgir, sin perjuicio de otros recursos legales que podrían interponerse en el camino.

Contexto

Además de la renovación parcial del CNE, el CPCCS tiene inconvenientes con otros concursos como el recambio en al Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Además, recién está por arrancar el concurso para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado.

El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni. ARCHIVO: CPCCS

Antecedente

El concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) inició formalmente en 2022. Aunque ha enfrentado varios estancamientos por recursos legales, actualmente se encuentra en la etapa de oposición. Esta primera renovación parcial corresponde al reemplazo de dos de los cinco vocales del CNE.

Problema

Las trabas que ha sufrido el concurso, según ha publicado EXPRESO en ediciones anteriores, han afectado la confianza de los postulantes a vocales electorales. Existen dudas sobre la continuidad del proceso y sobre la legitimidad de quienes resulten designados en esta renovación.

