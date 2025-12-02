Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

COMISION CIUDADANA RENOVACION CNE
Jhon Silva (c) renunció a la presidencia de la Comisión Ciudadana de Selección.CORTESIA: CPCCS

Renovación CNE: Comisión Ciudadana de Selección eligió nueva presidenta y secretario

El cambio sucede mientras el concurso sigue estancado a la espera de un informe jurídico solicitado hace más de un mes

La Comisión Ciudadana de Selección para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a un nuevo presidente y secretario. Esto ocurre en medio del estancamiento del proceso, que se ha visto marcado por la espera de un informe jurídico que no llega.

RELACIONADAS

Tras la renuncia a la presidencia de Jhon Jairo Silva Gorozabel y la terminación de la delegación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a María Soledad Saltos Enríquez, la Comisión Ciudadana sesionó el 1 de diciembre de 2025 para elegir a sus reemplazos.

Con votación unánime del cuerpo colegiado, se designó a María Terán como nueva presidenta y a Paúl Vaca como nuevo secretario de la Comisión Ciudadana de Selección para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE)

La renovación del CNE sigue estancada por un informe jurídico

La última serie de problemas se desencadenó el 12 de septiembre de 2025, cuando la jueza María Lourdes Guamangate, de Quito, dispuso la suspensión del examen escrito del concurso como medida cautelar dentro de una acción de protección presentada en contra del proceso de renovación parcial.

RELACIONADAS

Aunque días después, el 17 de octubre de 2025, la jueza Guamangate archivó la acción de protección por desistimiento del denunciante, los inconvenientes para el concurso continuaron. El CPCCS pidió informes jurídicos para determinar cuál debe ser el siguiente paso del concurso, sin embargo, hasta el momento el Pleno no lo ha tratado.

Mientras, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece estancada a puertas del examen escrito, que en su momento fue suspendido por orden judicial de la jueza María Lourdes Guamangate.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Copa Libertadores: 70 millones de dólares en ingresos en la final de Perú

  2. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  3. Un pueblo de España ofrece recompensa de medio dólar por Donald Trump

  4. Renovación CNE: Comisión Ciudadana de Selección eligió nueva presidenta y secretario

  5. Corte ordena que exjuez Jacho use grillete por presunto acoso sexual

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. "Me han castigado": Aguiñaga confirma que evalúa su salida de la Revolución Ciudadana

  4. La Vicepresidencia se ‘hace la loca’ sobre su encargo en el Ministerio de Salud

  5. Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncia sobre proveedores de salud

Te recomendamos