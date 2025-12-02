Renovación CNE: Comisión Ciudadana de Selección eligió nueva presidenta y secretario

El cambio sucede mientras el concurso sigue estancado a la espera de un informe jurídico solicitado hace más de un mes

Jhon Silva (c) renunció a la presidencia de la Comisión Ciudadana de Selección.

La Comisión Ciudadana de Selección para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a un nuevo presidente y secretario. Esto ocurre en medio del estancamiento del proceso, que se ha visto marcado por la espera de un informe jurídico que no llega.

Tras la renuncia a la presidencia de Jhon Jairo Silva Gorozabel y la terminación de la delegación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a María Soledad Saltos Enríquez, la Comisión Ciudadana sesionó el 1 de diciembre de 2025 para elegir a sus reemplazos.

Con votación unánime del cuerpo colegiado, se designó a María Terán como nueva presidenta y a Paúl Vaca como nuevo secretario de la Comisión Ciudadana de Selección para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE)

La renovación del CNE enfrenta nuevos problemas: se investiga una posible filtración del banco de preguntas para la fase de oposición en la selección de dos vocales.



La renovación del CNE sigue estancada por un informe jurídico

La última serie de problemas se desencadenó el 12 de septiembre de 2025, cuando la jueza María Lourdes Guamangate, de Quito, dispuso la suspensión del examen escrito del concurso como medida cautelar dentro de una acción de protección presentada en contra del proceso de renovación parcial.

Aunque días después, el 17 de octubre de 2025, la jueza Guamangate archivó la acción de protección por desistimiento del denunciante, los inconvenientes para el concurso continuaron. El CPCCS pidió informes jurídicos para determinar cuál debe ser el siguiente paso del concurso, sin embargo, hasta el momento el Pleno no lo ha tratado.

Mientras, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece estancada a puertas del examen escrito, que en su momento fue suspendido por orden judicial de la jueza María Lourdes Guamangate.

La Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del CNE designó a María Terán como presidenta y a Paúl Vaca como secretario.



