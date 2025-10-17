Expreso
El Pleno del CPCCS está conformado por siete consejeros.ARCHIVO: CPCCS

El CPCCS retomará la fase final de la renovación del CNE tras fallo judicial

El concurso fue suspendido por una medida cautelar a puertas del examen escrito de los postulantes a consejeros

El Consejo de Particiapción Ciudadana (CPCCS) retomará la fase final del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que la Jueza de Familia de la parroquia Mariscal Sucre de Quito aceptó el desistimiento de la acción de protección que había suspendido el proceso.

Así lo informó el CPCCS este 17 de octubre de 2025 a través de su cuenta de X. Según la sentencia compartida por la entidad, el denunciante Ramiro Garzón Larco acudió a la audiencia del 8 de octubre de 2025 sin defensa técnica y manifestó su deseo de desistir de la acción de protección.

Garzón Larco denunció que el CPCCS ha continuado con el proceso a pesar de que, en mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado se pronunció sobre la posibilidad de hacer una renovación total de las vocales del CNE, quienes actualmente están en funciones prorrogadas.

El CPCCS aún tiene pendiente definir nueva fecha de examen escrito

A través de su cuenta de X, el Consejo de Particiapción Ciudadana (CPCCS) adelantó que se retomará el concurso, que ya se encontraba en la etapa de examen escrito, una vez que la entidad sea notificada con el texto de la sentencia judicial.

Sin embargo, aún no existe fecha definida para retomar la prueba escrita. El proceso estaba a punto de iniciar la fase de oposición con la toma de la prueba escrita el 15 de septiembre de 2025, pero se suspendió por la acción de protección con medida cautelar.

