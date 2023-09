Eduardo Acevedo: "Hemos decidido dar vuelta a la página sobre el caso Duarte"

A pocos días de haber llegado al país, el nuevo embajador de Argentina en Ecuador, Eduardo Acevedo Díaz, atiende a Diario EXPRESO haciendo hincapié en que ambos países han dado vuelta a la página al caso de María de los Ángeles Duarte y decidido profundizar la relación entre estados.

¿Qué cambió en el caso de la fuga de María de los Ángeles Duarte para que Argentina y Ecuador volvieran a designar embajadores?

El embajador de Argentina, Gabriel Fuks, es declarado persona ‘non grata’ Leer más

Tenemos intereses comunes, una amistad perdurable que se remonta a más de 200 años. Los países pueden tener a veces divergencias de criterio, pero, sobre este caso puntual, ambos hemos dado vuelta a la página (...). Me encuentro aquí para llevar adelante la relación bilateral y fortalecerla.

Hubo señalamientos y cruce de cartas entre Alberto Fernández y Guillermo Lasso, ¿a qué definición llegaron sobre la fuga de la exministra?

Se llegó a que los países deben continuar sus relaciones bilaterales de manera normal. Eso es agua bajo el puente, debemos centrarnos en mirar hacia el futuro y esa es mi tarea.

Lea también: La veeduría ciudadana fracciona a la mayoría del Consejo de Participación

El excanciller Juan Carlos Holguín incluso dejó entrever que pudo haber participación del gobierno argentino, ¿pese a ello solo se va a girar la página en este tema?

Nosotros miramos hacia adelante, lo mismo que el gobierno ecuatoriano. Son cuestiones coyunturales que deben dejarse de lado. La Argentina y el Ecuador son mucho más que un solo episodio... tenemos un gran respeto por el otro (...).

Miramos hacia adelante, al igual que Ecuador. (El caso Duarte) son cosas coyunturales que deben dejarse de lado.

¿Ese solo episodio se podría calificar como un exabrupto, exageración o adelantamiento por parte del presidente Guillermo Lasso?

No me voy a pronunciar sobre ese tema. No me corresponde calificarlo y ciertamente no se trata de ningún tipo de exabrupto (...). Yo no estaba aquí. Vine para otras cosas como el comercio, las inversiones, las relaciones culturales (...).

Lea también: Debate presidencial segunda vuelta: cuatro ejes temáticos y un solo moderador

Lasso a Fernández: "Colaborar en el escape de una prófuga abona a la impunidad" Leer más

El Gobierno de Guillermo Lasso está por culminar, ¿cómo observa el panorama del Ecuador que conllevó a unas elecciones anticipadas?

Acompañamos y somos respetuosos de los procesos internos de cada país. La democracia ecuatoriana se ve fortalecida por la madurez con la que manejan las cosas, el respeto que se tienen y esperamos que el pueblo, conforme a su Constitución, se pronuncie para la designación del próximo binomio presidencial (...).

A la par, Argentina también está en un contexto electoral, ¿cómo evalúa el proceso de desarrollo de las elecciones?

Es interesante que ambos países estemos en procesos electorales. Hemos tenido las primarias donde Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa obtuvieron la mayor cantidad de votos. Esperaremos los resultados con madurez (...).

¿Hacia dónde apunta esta nueva etapa de las relaciones entre Argentina y Ecuador?

Me he reunido con varias cámaras y con empresas que están invirtiendo aquí para conocer cuáles son los intereses y aspiraciones de ambos sectores. Estamos trabajando ya para incrementar y diversificar el comercio entre países.

Lea también: La falencias del voto telemático ya están en conocimiento de la Fiscalía

¿Qué otros temas son parte de esta agenda bilateral?

Holguín tiene evidencia de que la fuga de Duarte fue con ayuda del embajador Fuks Leer más

Aspiramos agilizar las negociaciones sanitarias y fitosanitarias para tener mayor acceso a mercado recíproco. En particular también aspiramos a una modernización de los acuerdos vigentes entre el Ecuador y el Mercosur, como el acuerdo de complementación económico 59. Un capítulo especial son los automóviles donde la Argentina tiene una participación de marcado importante y que aspiramos incrementar (...).

¿Ya han podido adelantar conversaciones sobre esto?

Previo a mi llegada tuve el placer de estar en la Argentina con la importantísima delegación de la Cancillería ecuatoriana, encabezada por la subsecretaria Isabela Albornoz, para tener la comisión mixta en cuestiones de cooperación técnica, por ejemplo, que no se reunía desde 2017. Estamos en un ‘renacer’ de muchos de los aspectos que se venían conversando, si así se lo quiere ver.

Aspiramos agilizar las negociaciones con Ecuador (...) para tener mayor acceso a mercado recíproco.

¿Cómo evalúa la crisis de inseguridad en la región?

Es muy preocupante ver el deterioro. Es muy importante la cooperación porque solos no podemos, de otra manera será muy difícil frenar al crimen transnacional organizado.

Lea también: Construye repasa las preguntas alrededor del magnicidio de Fernando Villavicencio

¿La integración regional es parte de esa agenda? ¿Lo ve necesario? Ecuador se ha alejado por motivos ideológicos.

¿Dónde está Duarte? Embajador argentino en Venezuela dice que no está con él Leer más

La integración latinoamericana es algo histórico, siempre lo hemos aspirado. Tiene un motivo central, que unidos y cooperando somos más fuertes y mejor escuchados. Soy partidario de la integración, creo que es una vocación que todos los países compartimos. Es cuestión de retomar ese diálogo. Existen mecanismos y foros que han ido variando...

La Unasur intentó ser parte de dicha integración. ¿Cree que se la debe retomar?

Tiene que haber un diálogo franco entre todos los países para determinar cuál es la mejor o mejores herramientas para este objetivo (...). Aspiramos a que la mayor cantidad de países puedan estar en un foro multilateral regional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!