Las autoridades argentinas no logran precisar si Duarte se escapó el viernes 10 o sábado 11 de marzo.

La fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra de Correa sentenciada a ocho años de prisión por el caso Sobornos, de la Embajada de Argentina en Quito, trajo consecuencias: declarar al embajador argentino, Gabriel Fuks, como persona ‘non grata’ ante la violación de la confianza mutua entre Estados. Además, el escape de la exfuncionaria avivó las sospechas de un presunto pacto entre el primer mandatario y el correísmo. Mismo que, incluso, ha motivado el interés de la Asamblea Nacional.

Según explicó Cancillería, la fuga de Duarte fue informada por el canciller argentino Santiago Cafiero. Desde entonces, el Gobierno ecuatoriano ha mantenido contacto constante con la Cancillería argentina para obtener más detalles y ratificado su “molestia ante este incidente”.

Respuesta Al ser consultado del presunto pacto, el canciller Juan Carlos Holguín lo descartó y destacó que en el tema Duarte no participó Ecuador.

Sin embargo, las sospechas iniciaron mucho antes: en el primer intento de liberación del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por los casos Odebrecht y Sobornos. En abril de 2022, cinco meses después de que los legisladores correístas se abstengan en el tratamiento reforma tributaria del Ejecutivo, el Servicio de Atención a Privados de Libertad no puso resistencia a la ejecución de un habeas corpus concedido a Glas por el exjuez de Manglaralto, Diego Moscoso.

Aunque el recurso no prosperó, por la revocatoria dictada por la Corte de Santa Elena que implicó el retorno de Glas a prisión, siete meses después, en noviembre de 2022, el exvicepresidente retomó su libertad por una medida cautelar concedida por el juez Emerson Curipallo que ordenaba la liberación inmediata del ex segundo mandatario. Además, en enero de 2023, una jueza de Pichincha concedió la unificación de penas solicitada por la defensa del ex segundo mandatario.

Estadía Alrededor de 30 meses estuvo Duarte como asilada política en la Embajada de Argentina, en Quito.

Este caso, según declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, fue el primer indicio del rumoreado pacto entre el correísmo y el Gobierno de Guillermo Lasso. “Cuando el exministro (Francisco) Jiménez salió del cargo, señaló que la sentencia de cohecho (por el caso Sobornos) en contra de Correa se logró estirando la norma”, y mencionó a EXPRESO que pedirá a la fiscalía general del Estado, Diana Salazar, se abra una investigación penal del tema.

Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia del régimen de Rafael Correa, es otro de los exfuncionarios beneficiados durante el mandato de Guillermo Lasso. El 27 de enero de 2023, Mera recibió la prelibertad por haber cumplido más del 40% de la pena en su contra por el caso Sobornos. Desde entonces, se presenta una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral. Además, por otro caso donde es acusado de presunta asociación ilícita, Mera tiene prohibición de salida del país.

A diferencia de la sospecha del asambleísta Villavicencio, Pedro Donoso, consultor político, señala que temas tan complejos, como la fuga de Duarte, no pueden ser reducidos a la presunción de un pacto del Gobierno con el correísmo. “(Aducir que hay un acuerdo muestra los) intereses particulares de los que han gritado pacto desde siempre sin ninguna evidencia real y solo basando su posición en los silogismos falsos”, hace hincapié el analista Donoso.