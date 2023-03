Las autoridades argentinas no logran precisar si Duarte se escapó el viernes 10 o sábado 11 de marzo.

El paradero de María de los Ángeles Duarte, exministra de de Transporte y Obras Públicas del correísmo, ha sido un misterio desde que se presentó en la embajada de Argentina en Caracas el pasado 14 de marzo.

Su presencia en la sede diplomática ha generado una serie de especulaciones en el Gobierno Nacional, incluyendo la posibilidad de que esté siendo protegida por el Gobierno de Argentina o incluso por el Gobierno venezolano. “En el mejor de los casos hubo negligencia en el cuidado de la señora (Duarte) y en el peor de los casos hubo complicidad en su fuga”, señaló el canciller Juan Carlos Holguín en Ecuavisa.

Sin embargo, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, dijo en una entrevista que Duarte no se encuentra en la sede diplomática y que no tiene información sobre su paradero. “Lo que hizo fue informar que estaba en Caracas. Estuvo veinte minutos conmigo y los funcionarios y se retiró”, explicó.

"María Duarte me llamó el lunes (13 de marzo), me pidió una cita, se la concedí, no hablé con nadie más. Argentina le dio asilo con condiciones el año pasado", dijo Laborde.

La salida de Duarte de la embajada argentina en Quito ha generado tensiones entre Ecuador y Argentina.

Resultado de un conflicto diplomático, Argentina ha decidido retirar a su embajador en Ecuador en respuesta a la solicitud del gobierno ecuatoriano de retirar al embajador ecuatoriano en Argentina

¿CÓMO LLEGÓ A VENEZUELA?

Presuntas inconsistencias y contradicciones rodean el escape de María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba asilada desde agosto de 2020 tras ser sentenciada a ocho años de cárcel por cohecho junto con el expresidente Rafael Correa y otros exfuncionarios en el caso Sobornos.

El Gobierno presume que hubo colaboración interna, ya que existen inconsistencias en las versiones argentinas y no se descarta el uso de un vehículo diplomático, al que la Policía Nacional no tiene acceso para revisarlo, según Holguín.

Por su parte, Argentina se defiende de las acusaciones, señalando que la fuga se debe a la "inoperancia de las autoridades ecuatorianas", que permitieron que Duarte circule por Ecuador hasta llegar al extranjero.

Aunque aún no se sabe cómo llegó hasta Venezuela, Ecuador desconoce hasta ahora cómo fue el viaje y por qué medio se realizó, ya que no existen registros en migración de su salida ni de su paso por Colombia.

Argentina, por su parte, manifestó que a las once de la mañana del martes 14 de marzo, Duarte se presentó en la sede de la Embajada argentina en Caracas y fue atendida por el embajador Laborde y dos funcionarios de la sede diplomática.