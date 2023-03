Las sospechas toman fuerza. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, y el vicecanciller, Luis Vayas, brindaron más detalles de la fuga de la exministra de Transporte del correísmo, María de los Ángeles Duarte, de las instalaciones de la Embajada de Argentina, en Quito.

Una de las principales revelaciones que surgieron fue el tiempo en que el canciller argentino, Santiago Cafiero, demoró en notificar a su par ecuatoriano sobre el escape de Duarte. Según Vayas, quien mantuvo las primera reuniones, el exembajador argentino, Gabriel Fuks, notificó a su cancillería sobre la ausencia de Duarte el 13 de marzo de 2023 a las 8:00. Sin embargo, Cafiero recién comunicó del asunto a Holguín a las 17:00 del mismo día, nueve horas luego.

Declaración

Según Holguín, por pedido de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Fuks tenía la misión de conseguir el salvoconducto de Duarte.

"Eran horas valiosas en relación de la búsqueda de Duarte", señaló Vayas a los miembros de la mesa legislativa e indicó que, en la misma reunión que mantuvo con el exembajador Fuks, cuestionó al diplomático argentino sobre la falta de diligencia de la Embajada en el control y vigilancia de la exministra. "De una manera altanera me interrumpió y me dijo que él no era carcelero de nadie", añadió Vayas y destacó la actitud poco cooperante del exembajador.

En ese sentido, el canciller Holguín se ratificó en las inconsistencias que las autoridades de Argentina mostraban en cada una de sus declaraciones sobre la fuga de Duarte. "(Ellos) no recordaban si la última vez que vieron a Duarte fue el viernes (10 de marzo de 2023) o el sábado (11 de marzo de 2023), sino que tal vez fue el jueves (9 de marzo de 2023", señaló e indicó que "es evidente que, en el mejor de los casos, no solo hubo negligencia, sino que, en el peor de los casos, hubo complicidad (de la Embajada de Argentina)".

Por otro lado, el vicecanciller Vayas también destacó que la embajada argentina ha negado el acceso a los videos de las cámaras de seguridad de la Embajada y que, sobre el presunto uso de un vehículo diplomático, el exembajador Fuks "levantó las manos y dijo 'creo que no'. Le doy por firmado que ningún funcionario diplomático ayudó en esta situación".

Sobre la presencia de la Policía Nacional en los exteriores de la embajada argentina, Holguín indicó que será dicha institución la que brinde más detalles, Sin embargo, trajo a colación un reclamo hecho por la misión argentina: "Lo único que puedo manifestar es que en noviembre de 2022 y marzo de 2023 hubo un reclamo de Argentina sobre un patrullero (policial) que se encontraba en actividades de seguridad ciudadana fuera del perímetro de la Embajada y existió un pedido de que no se tomen notas de quienes entraban y salían".

Solo si la Embajada está de acuerdo, puede haber acceso a las cámaras de seguridad y la bitácora Juan Carlos Holguín, canciller de la República del Ecuador

En su comparecencia, tanto Holguín como Vayas hicieron hincapié en el vicio de origen que tiene el caso de María de los Ángeles Duarte. "Una persona con sentencia no puede ser beneficiada con un asilo político", dijo el canciller. Asimismo, Vayas explicó que cuando la República de Argentina pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Duarte "una de las razones era que no había contacto entre el padre y el hijo", sin embargo, según información obtenida por la Cancillería, este era uno de los visitantes más cotidianos de Duarte en las instalaciones de la Embajada de Argentina.