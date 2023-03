La fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra del régimen de Rafael Correa, ha dejado inconsistencias, principalmente, en la fecha y modalidad en que la exfuncionaria sentenciada a ocho años de prisión por el caso Sobornos logró 'burlar' a las autoridades de la Embajada de Argentina, en Quito, y la Policía Nacional, encargada de la vigilancia de Duarte.

Las primeras inconsistencias las alertó la propia Cancillería de Ecuador el 14 de marzo de 2023, cuando señaló que Gabriel Fuks, exembajador argentino que fue declarado persona 'no grata' por parte del gobierno ecuatoriano, no lograba determinar la fecha exacta en que la exministra Duarte salió de la residencia de la Embajada de Argentina, ubicada en Quito.

Antecedente El canciller Holguín señaló que las inconsistencias se remontan a haber concedido asilo político a una persona sentenciada por corrupción.

"(Duarte) habría salido de la residencia de la embajada argentina, el viernes 10 de marzo de 2023, en horas de la tarde, aunque posteriormente altos oficiales argentinos han dado otra versión, en la que mencionan que habría salido el día sábado 11 de marzo de 2023", señaló la cancillería ecuatoriana en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Otra de las dudas alrededor de la fuga de Duarte es su salida de la residencia de la embajada argentina, sin el supuesto conocimiento de sus autoridades. Sobre esto, el canciller, Juan Carlos Holguín, señaló que se solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero que el embajador Fuks tuvo un vaivén de contradicciones ante esta petición.

El canciller @juancaholguin en @EcuavisaInforma manifestó que "las inconsistencias de los argumentos entregados generaron un rompimiento de la confianza absoluta del Embajador de Argentina con nuestro país".

"El embajador Fuks, en un inicio, dijo que no tenían cámaras a la interna. Luego que sí habían, pero que estaban dañadas. Luego manifestó que no podían entregar los videos. Luego no entregaron las bitácoras", dijo el funcionario en una entrevista concedida a Ecuavisa, donde evitó referirse a si a Duarte le fue o no concedido un auto diplomático para su escape.

Además, el canciller se refirió a otra de las inconsistencias que marcan la fuga de Duarte de la embajada argentina: el rol de la Policía Nacional en la custodia de uno de los condenados a ocho años de prisión por el caso Sobornos. "El día de ayer (14 de marzo de 2023) se solicitó un informe (a la Policía). Hubo seguridad en la garita de entrada (de la residencia de la Embajada) todo el tiempo", destacó Holguín en la entrevista antes mencionada.

Sin embargo, en el comunicado del Gobierno de Argentina, donde también informó de la expulsión del embajador ecuatoriano en ese país, Xavier Alfonso Monge, arremetió contra Ecuador e indicó que ellos son ajenos a la "inoperancia de las autoridades ecuatorianas" que permitieron que Duarte circule por el país y que, incluso, haya podido salir del mismo.

Por su parte, sobre el aparente escaso resguardo policial externo que tenía la embajada argentina para vigilar a Duarte, el canciller indicó que "la Policía Nacional explicará en su momento cuáles fueron sus mecanismos para salvaguardar los intereses del Ecuador". También señaló que, a nivel regular, no hay rastros de la salida de Duarte del país.