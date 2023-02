Una de cal, arena, cemento, ripio y cocaína para sepultar la mercancía del narco. Ecuador implementa desde 2021 un ‘nuevo’ proceso para eliminar la droga que los grupos especiales de la Policía incautan en el país. Uno más rápido y económico, según Edmundo Mera Hernández, subsecretario de administración y Control de Sustancia Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior. Se trata del encapsulamiento del alcaloide con cemento y otros componentes químicos que, al final del proceso, luego de pulverizar y mezclar otros ‘ingredientes’, termina siendo sepultada a 15 metros.

El subsecretario señala que no todo el alcaloide decomisado puede ser sometido a este proceso, solo los estupefacientes como el clorhidrato de cocaína, base de cocaína, pasta de cocaína, heroína y safentaminas. Debido a que el primer proceso para deshacerse de estas sustancias consiste en pulverizarlas con la ayuda de molinos industriales. Para luego, explica el funcionario, agregarle ‘ingredientes’ como cal, arena, ripio, cemento y acelerantes que se utilizan en obras civiles.

Esta mezcla parecida al hormigón, que según Mera no es ni comercializada ni utilizada para ningún tipo de obra civil, es vertida en una ‘celda de seguridad’ -tipo piscina- que tiene 15 metros de profundidad, y que fue construida en el subsuelo con respaldo ambiental.

“Esto no quiere decir que estamos fabricando hormigón con la cocaína incautada para luego ponerlo a la venta o para construcción. No. Al contrario, este método es utilizado para garantizar que estas sustancias, una vez encapsuladas, no podrán ser revertidas ni utilizadas, bajo ningún concepto, en otro menester”, aclaró Mera, subsecretario de administración y Control de Sustancia Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior. Y agregó que la empresa privada que el Estado contrató, desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2023, por un monto de 240 mil dólares, a través de un proceso de contratación pública, es privada y no solo se dedica a la eliminación de sustancias sujetas a fiscalización, sino también a desechos hospitalarios, medicina caducada, desperdicios de empresas petroleras, entre otros. Es por esto que señala que es probable que a la mezcla que contiene la cocaína incautada se agregue otros desperdicios.