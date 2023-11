Vizcaíno: “La inseguridad puede generar desabastecimiento”

Ante la inseguridad que hay en las carreteras, los choferes de Ecuador limitan sus viajes, ante el pánico de perder la vida. Los gremios de transporte pesado de Ecuador dan una semana para que el nuevo presidente, Daniel Noboa, dé la orden de que se siga con la estrategia para asegurar la seguridad en las carreteras. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, explica a Diario EXPRESO cuál es la situación del sector y cómo todos los ciudadanos pueden salir afectados.

- El martes 28 de noviembre mataron a otro chofer en la carretera, al parecer por robarle. ¿Qué medidas tomará Fenatrape?

- Lamentablemente siguen los asaltos en las carreteras de Ecuador y esta situación obviamente nos tiene preocupados. Hemos venido trabajando y reuniéndonos con las autoridades del Gobierno saliente, pero al entrar el nuevo Gobierno no ha sido automático seguir con las medidas que no hace mucho tiempo se tomaron.

- ¿Qué medidas acordaron con el anterior Gobierno?

- Controles especialmente en las vías de Quevedo y en las zonas de los puertos del país. Adicional, acompañamiento de la Policía a los camiones. Y el problema es que con las autoridades del nuevo Gobierno todavía no nos hemos reunido, para que se siga con la estrategia de dar más seguridad en las vías. Reitero que el plan recién empezaba e incluía hasta desarrollar una plataforma con el 911. Exhorto a las nuevas autoridades para que en la brevedad se reúnan con nosotros.

El contexto En la madrugada del martes 28 de noviembre último, mataron a un chofer del transporte pesado que venía de Cuenca a Guayaquil. Al parecer, delincuentes por robarle dispararon y el conductor falleció. El suceso fue entre la vía Durán-Boliche y la Durán-Yaguachi. Esto generó reuniones de los gremios del transporte pesado.

- ¿Cuál será el efecto si no hay más seguridad en las carreteras en la mayor brevedad posible?

- Los choferes no estamos dispuestos a seguir exponiendo nuestras vidas, exponiendo nuestro patrimonio. Las pérdidas económicas mensuales por robos de mercancías, transporte y accesorios suman cerca de 20 millones de dólares. Entonces está en peligro el abastecimiento de productos y alimentos. ¿Quién va a exponer su vida, por ejemplo, para traer alimentos, medicina, las exportaciones, las importaciones? Tenemos que pensar en asegurar nuestras vidas.

- ¿Por qué dice que está en peligro el abastecimiento?

- En Ecuador hay 250.000 camiones. Cuando había seguridad trabajábamos 24/7, todos los días del año. Ahora, por la inseguridad, se restringen en un 30 % los horarios. Ya no se puede viajar en la noche, en la madrugada. Eso está afectando la cadena logística y de abastecimiento. De seguir, esto va a generar el encarecimiento de productos. Es el transporte pesado que trae los materiales para la producción en las empresas. Es necesario que se entienda que somos un sector clave para que no pare la producción empresarial, para que exista la medicina en las farmacias, para que no falte el alimento en las tiendas, mercados o supermercados, para que exista combustible en las gasolineras.

- Las autoridades anteriores decían que hacían controles, pero en la práctica no se sentía. Por ejemplo, en Esmeraldas primero mataron al chofer de un tanquero de combustible y semanas después al dueño del mismo camión por no querer pagar más de 1.000 dólares al mes por extorsiones. ¿Por qué no es efectiva la acción de las autoridades?

- Porque no están claras las competencias en las carreteras de Ecuador, no está claro qué autoridad ejerce el control. Por ejemplo, en la carretera Alóag-Santo Domingo el control lo hace la Comisión de Tránsito de Ecuador. En otros destinos del país la responsabilidad es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales. Y en otros puntos del Ecuador le corresponde a la Policía. Entonces hay que unificar y para ello se debe crear la Policía de Carreteras. Hay una desarticulación institucional que alimenta la inseguridad.

- ¿Hasta cuándo van a esperar para tener una reunión con las nuevas autoridades?

- Hasta este viernes o hasta siete días más.

- ¿Qué pasaría si en siete días no se concreta esa reunión con las nuevas autoridades?

- Si no hay una reunión en la (mayor) brevedad (posible) vamos a convocar a las bases de las 24 provincias de Ecuador, para tomar una decisión sobre qué medida debemos ejecutar, para que se escuche nuestro clamor de que necesitamos más seguridad. Entendemos el proceso de transición (de autoridades), pero la inseguridad atenta con la vida y no se puede perder tiempo. Hay que actuar antes de que nos sigan matando en las carreteras por asaltos o por las extorsiones. No se puede dejar que la inseguridad afecte gravemente la producción nacional. La situación es crítica y las nuevas autoridades deben entender la emergencia que hay.

