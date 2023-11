Con los delitos en las vías sigue la amenaza de paro

Los choferes del transporte pesado aseguran que todavía no perciben más seguridad en las carreteras, esto pese a que la Policía Nacional dicen estar trabajando en el plan de corredores de vías seguras y que desde la última semana de octubre hasta la fecha han resguardado en su recorrido a 4.625 camiones.

Las opiniones no solo están divididas entre choferes y autoridades, sino también entre los diferentes gremios del transporte pesado del país. Estos últimos aseguran que los delitos no han parado en las carreteras de Ecuador. En la provincia de Esmeraldas mataron al dueño de un tráiler por no pagar una ‘vacuna’ (extorsión) de más de 1.000 dólares al mes. Lo más preocupante es que 15 días antes habían asesinado al chofer contratado, por la misma razón. La denuncia por la extorsión nunca se presentó, por el pánico a la represalia.

Esos asesinatos fueron el detonante para que en esta semana se den plantones esporádicos en vías como la Alóag-Santo Domingo, en Quevedo y en Manabí, informó a Diario EXPRESO Pablo Cerón, presidente de la Asociación de Transportistas Pesados de Carchi.

Paros En octubre de 2023 los transportistas protestaron dos veces, primero al inicio de octubre a nivel nacional y al final del mismo mes en varias provincias como Carchi, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, etc.

Cerón anunció que desde este lunes van a empezar a conversar con las bases de las diferentes provincias del país, porque necesitan estar unidos. “Vamos a denunciar la inseguridad en los diferentes organismos nacionales e internacionales. Vamos a dar un tiempo razonable para que el nuevo presidente electo, Daniel Noboa, ejecute un plan y termine con la inseguridad en las carreteras”, dijo Cerón. Y es que mientras sigan los robos, secuestros y extorsiones en las vías, está latente la amenaza del paro.

Las bases de los transportistas no sienten que hay más seguridad, aunque la Policía Nacional asevera que están trabajando arduamente para minimizar la criminalidad.

Las bandas de delincuentes han extorsionado a los transportistas que van a la refinería de Esmeraldas, que es el caso por el que matan al dueño del tráiler. Pero hay que tomar en cuenta que no se puso la denuncia de la extorsión, cuando 15 días atrás matan al chofer de ese mismo tráiler. La Policía Nacional ya está resguardando este lugar. General Pablo Ramírez,

director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público,

}de la Policía Nacional

“Entre junio y julio de este año empezamos a conversar con los transportistas y esto no solo con nosotros, la Policía Nacional, sino también con otras entidades como son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados por donde pasan las vías, porque la seguridad no implica solo la presencia de policías, sino también el arreglo de las carreteras, con interconectividad, hablando de las telecomunicaciones; con el arreglo de la iluminación pública, etc.”, aclaró el general Pablo Ramírez, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, de la Policía Nacional.

Existe el antecedente, por ejemplo, de que en la vía Quinindé-Viche los camiones tienen que circular entre los 15 y 20 kilómetros por hora, debido a la cantidad de baches que hay. “Esto no nos permite hacer caravanas de resguardo policial, solo controles fijos y móviles”.

Ramírez enfatizó que mientras se mantenían los diálogos, ellos empezaron a ejecutar desde el pasado agosto el programa Corredores Viales Seguros y pese a ello en octubre hubo un paro de transportistas, por la inseguridad en las carreteras.

La Policía Nacional sostiene que hay cuatro estrategias que están aplicando: controles fijos y móviles, puntos de controles y caravanas. A partir de agosto han escoltado 4.625 camiones desde Santo Domingo hasta el puerto de Guayaquil y en ello han trabajado 374 policías, 100 patrulleros y 35 motociclistas.

Resultados Los controles en las carreteras de Ecuador han dejado 26 detenidos, 7 armas de fuego y 37 blancas decomisadas, y 15 vehículos recuperados.

Adicionalmente, hay un chat con los diferentes gremios de transportistas, para que allí informen sobre cualquier anomalía, y en caso de ocurrir un delito poder hacer la respectiva caracterización. “Sobre esa base ayer se determinó que cada hora deben salir las caravanas resguardadas”, agregó Ramírez.

Pero además se ejecutan controles para evitar resguardar a quienes transportan contrabando, “que se pueden infiltrar”, advirtió Ramírez.

🔴 #ATENCION| Una nueva modalidad de robo se vive n las carretera del #Ecuador, los delincuentes cierran las vías con llantas para cometer sus fechorías. Este nuevo modus operandi se registró en el anillo vial de #Quevedo. pic.twitter.com/zpxC4qnnMX — Laura Martínez (@suca04) March 27, 2023

Y hay una visualización en tiempo real para que los choferes avisen si sus vehículos se quedan dañados en la carretera, para que la policía ofrezca su ayuda. Medidas que demandan esfuerzo, pero que aun así, están lejos de generar una percepción de mayor seguridad.

