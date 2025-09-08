Trump pide a empresas "respetar" leyes migratorias, tras redada en Hyundai

En una planta de Hyundai detuvieron casi 500 personas sin documentos legales, la mayoría de Corea del Sur

Un grupo de migrantes es detenido por la policía de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las empresas extranjeras "respetar" las leyes migratorias del país y las alentó a entrenar a trabajadores estadounidenses, tras una redada masiva de migración en una planta de Hyundai donde se detuvieron casi 500 personas, la mayoría de Corea del Sur.

""Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que TRAIGAN LEGALMENTE a su gente muy inteligente, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial", escribió el mandatario en su cuenta de la plataforma Truth Social.

"Haremos que sea rápida y legalmente posible que lo hagan. A cambio, lo que pedimos es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses", continuó.

El operativo tuvo lugar el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en el estado sureño de Georgia. La mayor parte de los migrantes detenidos eran surcoreanos que no tenían permiso legal para trabajar en el país.

Como resultado de la redada, que se considera el mayor de su tipo en la historia del HSI, los agentes detuvieron a un total de 475 trabajadores que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en la planta, localizada en el condado de Bryan, a unas 30 millas al oeste de Savannah.

La mayoría de los detenidos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia, a pocas millas de Jacksonville, Florida.

Las redadas contra los migrantes

De acuerdo con testigos, cientos de oficiales irrumpieron el jueves en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America en vehículos militares todoterreno y causaron terror entre los trabajadores, lo que provocó que algunos intentaran huir.

El Gobierno surcoreano lamentó el pasado viernes la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

"En cumplimiento de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos" dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong.

El sitio de construcción de la planta de baterías donde se produjo la redada forma parte del complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), inaugurado en marzo y destinado a producir vehículos eléctricos y sus componentes.

