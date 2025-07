Trump: “Un dólar débil beneficia al efecto de política arancelaria”

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó que un dólar más débil aumenta el valor de los aranceles y subrayó que aunque no aboga por una debilitación de la moneda, esta situación también tiene ventajas económicas.

“Hace que los aranceles valgan mucho más, que sea más fácil pagar la deuda y obtener una tasa de interés baja. Hay muchas cosas buenas que son difíciles de explicar a la gente”, dijo a la prensa en la Casa Blanca a su salida con destino a Escocia.

Su declaración se produce a una semana de que se cumpla el plazo del 1 de agosto concedido a sus socios comerciales para llegar a nuevos acuerdos arancelarios.

A falta de dichos pactos, Washington aplicará gravámenes decididos de forma unilateral, que podrían oscilar entre el 15 y el 50 %.

Los aranceles se aplican al valor de los productos importados, incluyendo el flete y el seguro, según destaca la Administración Internacional de Comercio.

Cuando el dólar se debilita los productos importados que entran en Estados Unidos suben de precio, y por lo tanto el valor del arancel aplicado es más elevado en términos absolutos porque se aplica a un precio más alto en dólares.

El índice del dólar estadounidense, que mide a esa moneda frente a una canasta de seis divisas mundiales (euro, franco suizo, yen, dólar canadiense, libra esterlina y corona sueca), apunta que en un año se ha depreciado un 6,29 %.

“Soy de los que prefieren un dólar fuerte, pero un dólar débil te hace ganar muchísimo más dinero. Cuando hay un dólar fuerte, algo que suena bien, no hay turismo. No se pueden vender fábricas, ni camiones, ni nada. Es bueno para la inflación, pero eso es todo. Y no tenemos inflación”, añadió Trump.

El líder republicano reprochó a Japón, Corea del Sur y China haber sacado beneficio de su propia divisa débil: “Lo único que quieren es una moneda débil. Siempre están peleando por eso y así es como realmente han dominado a lo largo de los años”, concluyó.

Trump no quiso mencionar lo apuntado por analistas sobre la desconfianza que los inversores han mostrado hacia el dólar este año, aparentemente por su preocupación sobre la futura sostenibilidad del déficit estadounidense.



La amenaza de aranceles para el café

El efecto de los aranceles de la Administración de Donald Trump al café genera preocupación en Latinoamérica y podría forzar a los productores a reconfigurar el mercado global del grano con impactos en los precios, la competitividad y las decisiones de consumo en un contexto de máximos históricos en EE. UU. donde la libra supera los 8 dólares.

Brasil, primer productor y exportador global, será el más afectado con el arancel del 50 % que entrará en vigor el 1 de agosto sobre sus envíos a Estados Unidos. En 2024, el país suramericano superó los 2.000 millones de dólares de venta de café, el 16 % de su producción total y dominando cerca de un tercio del mercado estadounidense.

La exportación de Ecuador más barata

Un dólar débil significa que otras monedas como el euro, yuan o real se fortalecen; entonces los productos ecuatorianos al estar fijados en dólares se vuelven más económicos y eso puede beneficiar a que crezca más el sector de los exportadores, dijo a Diario EXPRESO el analista económico Larry Yumibanda.

Agregó que esto puede beneficiar especialmente a las exportaciones no tradicionales.

Sin embargo, genera que las importaciones sean más caras. “Esto podrían generar un efecto de una subida de la inflación”, señaló.

Pero la parte más complicada es para quienes tienen deuda en euros, les será más caro poder pagar esos financiamientos. LZA

