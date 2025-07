Cosco impulsa el comercio exterior ecuatoriano con su nueva ruta vía Chancay

El puerto de Guayaquil se conecta con China más rápido. Los barcos de la naviera Cosco Shipping llegan al destino asiático en 27 días al usar su nueva ruta vía Chancay, en Perú.

“Cosco es parte del servicio directo con Asia. Ya han llegado buques con hasta 14.000 TEUs de capacidad, el doble de lo que antes se recibía en estas rutas”, indica Fohodil Galeas, jefe comercial del puerto concesionado Contecon.

Algunos de estos barcos, recién salidos de astillero, eligen a Guayaquil como su primera recalada comercial en el mundo, según Galeas.

El resultado es que Cosco casi triplicó su volumen de carga desde Guayaquil en apenas un año: pasó de 6.000 contenedores entre enero y junio de 2024, a 14.000 en el mismo período de 2025.

Este nuevo flujo es parte del servicio Asia–América Latina, que incluye escalas en Chancay, el nuevo megapuerto que Cosco construyó en Perú con una inversión superior a los 1.300 millones de dólares. Allí se consolidarán cargas para redistribuir hacia Colombia, Ecuador y Chile. Pero Guayaquil no queda relegado. Por el contrario, se fortalece como un puerto importante de salida, gracias a su conectividad, eficiencia operativa y a la confianza que las grandes navieras depositan en la infraestructura actual.

Seguridad y tecnología, la base de la confianza

Esa confianza no solo se gana con rutas, sino con control. En los patios de Contecon, cada contenedor pasa por un escáner. Si el camión que lo transporta cambia de velocidad o excede los 10 kilómetros por hora se genera una imagen defectuosa que impide la operación. “No se puede mover ningún contenedor al patio si el escáner no da una señal clara. La grúa no lo recoge. Es un candado automático”, explica Galeas.

Agrega que, gracias a esta automatización, el índice de reescaneos se redujo del 30 % a menos del 1 %. Esto demandó capacitar a los conductores de los tráileres.

Una de las medidas más visibles fue la delimitación total entre la zona administrativa y la zona operativa. “La seguridad empieza por saber quién puede estar dónde”, resume el equipo de operaciones. Con mallas perimetrales, accesos restringidos con Face ID y tag, y una reducción drástica en el ingreso de vehículos livianos —de 3.000 a apenas 400 al mes—, se ha logrado disminuir significativamente los riesgos operativos y humanos, dice Paulo Maruri, gerente legal de Contecon Guayaquil.

El corazón de la estrategia está en el escaneo. Contecon indica que escanea el 100 % de los vehículos que acceden al área operativa. Desde un camión vacío, pasando por un proveedor de agua, hasta un vehículo de la Armada: todos son escaneados. Esta política busca prevenir cualquier intento de contaminación de contenedores con sustancias ilícitas.

“Contar con escáneres no es suficiente. Lo importante es cómo se usan, qué capacidad tienen y dónde se ubican”, explica Galeas. Con dos escáneres fijos y uno móvil, con capacidad conjunta de 300 vehículos por hora, Contecon ha alcanzado un logro clave: cero casos de contaminación interna en los últimos dos años. Las detecciones que sí han ocurrido han sido de contaminación externa —en ruta o desde origen—, y se han identificado gracias al sistema integral de control previo, según los expertos del puerto concesionado.

La eficiencia también ha sido optimizada. Antes, el ingreso, atención y salida de un camión podía tomar hasta dos horas. Hoy, el tiempo promedio es de 38 minutos, gracias al rediseño del flujo vehicular, el uso de un área de espera y la digitalización de procesos.

La mejora tiene un impacto directo en productos clave como el banano y el camarón: mayor tiempo de percha para el primero, y mejor flujo de caja para el segundo. “Mientras más rápido llega la carga, más competitiva es”, apuntan desde Contecon.

La meta para 2025 es clara: cerrar el año con más de 850.000 TEUs movilizados, recuperando los niveles de 2023 tras un año de ajustes y optimización. Sin embargo, los expertos dejan en perspectiva que Contecon logre recuperar completamente el mercado. Según el economista Santiago Caviedes, entre 2008 y 2016 Contecon mantuvo una participación promedio del 67 % en la carga contenerizada. Sin embargo, desde 2017 su participación se ha reducido drásticamente hasta llegar al 14 % en 2024.

Contecon presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. Alega que existe una competencia desleal, ya que paga más al Estado que el resto de los puertos del Guayas. Aunque la Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep) ha indicado que no es lo mismo pagar por una casa alquilada que por una propia —ellos representan a quienes son dueños de su infraestructura—.

Una de las bodegas en Contecon donde está el banano antes de ser exportado.

Comercio exterior al alza y más inversiones

Mientras este proceso legal avanza, las cifras del comercio exterior ecuatoriano siguen creciendo. Las exportaciones no petroleras de Ecuador, entre enero y mayo de 2025, crecieron un 23,7 % respecto al mismo período del año anterior, según el Ministerio de Producción.

La misma cartera de Estado destaca que las exportaciones a China han crecido un 19,3 %, y se espera que ese aumento sea mayor luego de las mesas técnicas que Ecuador mantendrá con el país asiático en septiembre de este año.

Frente a esta perspectiva, Contecon asegura que está preparada para atender el aumento. Anuncia una inversión de 30 millones de dólares para ampliar muelles, zonas de operación y equipamiento, con el fin de mantener la eficacia en el despacho de tráileres. “Esa eficiencia no solo beneficia al puerto, sino también a los transportistas y al país”, concluyen.

