Trump anuncia un aumento del 10 % de los aranceles a Canadá

Las exportaciones canadienses a Estados Unidos pagarán 35 % de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y que los ha llevado a suspender el diálogo bilateral.

El mandatario hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa.

Trump argumenta que esas declaraciones estaban sacadas de contexto y que buscaban influir en la Corte Suprema, encargada de revisar un caso sobre los aranceles impuestos por su Administración.

“Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, recalcó el presidente estadounidense sobre la cuña publicitaria emitida la noche del viernes.

El nuevo roce se inició de forma inesperada el jueves cuando Trump anunció que había ordenado la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá por este comercial de un minuto encomendado por el Gobierno de Ontario.

Trump esperaba que el anuncio no se transmitiera en el partido entre los Blue Jays de Toronto y Los Angeles Dodgers, que fue seguido por millones de estadounidenses.

“Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía“, defendió el mandatario.

En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EE. UU. aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para sacar adelante su programa económico.

El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el Gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país.

Trump volvió el pasado sábado a acusar a Canadá de usar el anuncio para influir en la decisión del máximo tribunal estadounidense.

El anuncio estaba programado para transmitirse también este sábado, pero todavía no está claro si saldrá al aire como parte de la transmisión del segundo partido.

El jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, dijo en un comunicado este viernes que a partir del lunes suspenderá la campaña publicitaria tras hablar con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En marzo, la Administración Trump impuso aranceles del 25 % a Ottawa bajo el argumento del tráfico de fentanilo de Canadá a Estados Unidos y posteriormente los volvió a aumentar hasta el 35 % en julio para todos los productos no incluidos en el T-MEC.

Canadá elevó también sus gravámenes en represalia a la decisión de Washington pero finalmente los retiró a partir del 1 de septiembre para facilitar el diálogo comercial con Trump, un diálogo ahora roto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que se le impongan aranceles adicionales a Colombia, como parte de la arremetida de la Casa Blanca contra el presidente Gustavo Petro, al que culpó del distanciamiento entre Washington y Bogotá.

“Nuestro problema con el actual presidente (Petro)… es que, de hecho, no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, dijo Rubio al ser preguntado por la prensa en medio del viaje del presidente Donald Trump por Asia.

El secretario fue claro en decir que las sanciones estadounidenses se dirigen al mandatario colombiano, su familia y sus principales colaboradores.

Resaltó que EE. UU. siempre ha tenido “una excelente relación” con el pueblo colombiano y con muchas de las instituciones colombianas.

“Nuestras relaciones con el pueblo colombiano, el sector económico colombiano, la mayoría de los políticos colombianos y sus instituciones, en particular las de defensa, son sólidas y duraderas, y seguirán siendo … mucho después de que este individuo deje de ser presidente”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense.

El pasado viernes el Departamento del Tesoro anunció la inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) conocida como 'Lista Clinton' por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La sanción se suma a la anunciada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó a Petro “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda económica al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

