Solo tres de cada 10 ecuatorianos están 'enamorados' de su trabajo

Según el estudio ‘Enamorados del trabajo 2024’, del portal de empleos Multitrabajos, el 29 % de los ecuatorianos con trabajo afirmó estar enamorado de su lugar de tareas. En el resto de los países de la región, la tendencia es menor: en Perú, el 26 % tiene el mismo sentimiento; en Panamá, el 21 %; en Chile, el 19 % y en Argentina, el 16 %.

El enamoramiento por el trabajo en Ecuador subió 5 puntos porcentuales con respecto al 2023, en donde el 24 % de los talentos manifestaba estar enamorado de su trabajo. Además, un 54 % de los trabajadores en Ecuador manifestó que les gusta su trabajo. Lo que significa que un 83 % tiene una valoración positiva de su empleo. En contraste, el 9 % sostuvo que no le gusta su trabajo; el 6 % afirmó que le resulta indiferente; y sólo el 1% admitió odio hacia su empleo.

Al hacer una comparación de los resultados actuales con los del año anterior, hubo un retroceso en la apreciación del trabajo en el país. En el 2023, el 67 % de las personas encuestadas afirmaba que disfrutaba de su trabajo, mientras que en el 2024 este porcentaje se redujo al 54 %.

Respecto a los motivos por los que a las personas les gusta o están enamoradas de su trabajo, el 52 % dice que es porque disfruta mucho de lo que hace; el 19 % sostiene que con su trabajo no solo aporta a la organización, sino también a la sociedad; otro 11 % explica que es lo que siempre soñó; el 8 % afirma que le gusta su lugar de trabajo; el 6 % cree que es su trabajo ideal y el 2 % índica que está muy conforme con su salario.

En el 2023, el 56 % de los talentos a los que les gustaba o amaban su trabajo expresaba que así lo sentía porque disfrutaba mucho de lo que hacía; el 22 % sentía que con su trabajo no solo aportaba al trabajo sino también a la sociedad; el 8 % sostenía que le gustaba el lugar en el que trabajaba; el 7 % que era todo lo que siempre soñó; el 5 % que era su trabajo ideal y el 2 % afirmaba que estaba muy conforme con su salario.

En tanto, los trabajadores que no disfrutan o detestan su trabajo lo hacen por diversas razones. El 33 % sostiene que su sueldo no es suficiente, el 20 % que no le gusta el lugar donde trabaja, el 19 % explica que no se trata de su trabajo ideal, el 13 % menciona que no disfruta en absoluto lo que hace, el 8 % considera que su labor no aporta ni a la organización ni a la sociedad, y el 6 % nunca se imaginó trabajar en algo así.

En el país, un porcentaje considerable de personas trabajadoras, el 89 %, ha expresado su disposición a seguir trabajando incluso en caso de ganar la lotería o no tener necesidad económica. Esta cifra ha experimentado una ligera disminución de tres puntos porcentuales en comparación con el 2023, cuando el 92 % afirmaba su intención de continuar laborando a pesar de no tener necesidades económicas.

¿Por qué seguirían haciéndolo? El análisis revela que el 56 % lo haría porque disfruta de su trabajo, el 22 % porque no puede imaginar su vida sin trabajar, el 15 % porque considera que el problema no es trabajar sino hacerlo en algo que no le guste, y el 7 % porque percibe el no trabajar como algo poco beneficioso para las personas.

Al consultar sobre la forma en que preferirían trabajar, el 39 % optaría por mantener su rutina laboral actual, el 23 % consideraría la posibilidad de emprender su propio negocio, el 19 % valoraría la libertad horaria, el 15 % buscaría reducir la presión y disfrutar más de sus actividades laborales y el 4 % cambiaría su empleo actual por uno que realmente le apasione.

En cuanto a la posibilidad de elegir nuevamente el mismo trabajo si comenzarán de cero, el 76 % estaría dispuesto a hacerlo, mientras que el 24 % no lo haría. Esta percepción ha cambiado ligeramente desde el 2023, cuando el 81 % estaba inclinado a volver a elegir su trabajo actual, y el 19 % no.

Enamorados del trabajo 2024 es un estudio de Multitrabajos en el que participaron 4.932 personas trabajadoras de la región: 904 de Ecuador, 1.129 de Argentina, 1.450 de Chile, 452 de Panamá y 997 de Perú.

