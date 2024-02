El toque de queda promueve el madrugar para citas románticas

Madrugar para un encuentro romántico suena inusual, pero es lo que está pasando desde que por seguridad los ciudadanos están obligados a estar temprano en casa. La tendencia se dio en enero y sigue en febrero, el mes del amor.

La preferencia de algunas parejas es asistir entre las 06:30 y las 09:30 a los lugares que dan hospedaje por hora. Otro pico inusual son las citas entre las 11:00 y 12:30. “Normalmente el pico en el que llegaban más clientes era desde las 17:00, pero ahora hemos visto un incremento no común en las mañanas, desde las 06:30. El aumento está entre 20 % y 25 %”, indicó a Diario EXPRESO Juan Carlos Macio, gerente administrativo del grupo Ravcorp, que gerencia 11 marcas de moteles y dos hoteles, además de otros negocios.

La estrategia de madrugar no va a ser suficiente para atender a todos los que desean celebrar el 14 de febrero, según los gerentes. Por esto el planteamiento es conmemorar todo febrero.

Comercio. Las vitrinas del Policentro ya lucen la decoración típica de San Valentín. FREDDY RODRÍGUEZ

Las reservas por San Valentín han empezado. Por ejemplo, en el Green House cuestan $ 75 las cinco horas en la habitación imperial, que cuenta con el diván del amor (mueble tántrico), jacuzzi, sauna y tubo. También hay habitaciones sencillas que cuestan $ 20.

Por el toque de queda también han aumentado las reservas para quedarse toda la noche en un hotel. Según los consultados, el crecimiento es de un 20 %.

En forma general los negocios tienen optimismo de tener una buena ganancia por el 14 (de febrero). “Solo el comercio espera ingresos mínimos de $ 220 millones a nivel nacional durante la festividad del amor”, precisó Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Hotel.- Una de las habitaciones del hotel Hilton Colón en Guayaquil. Cortesía

Para alcanzar las metas de venta hay diversas opciones, al alcance de todo bolsillo. En el hotel de 5 estrellas Hilton Colón, en Portofino, la cena para el 14, con música en vivo, costará $ 70 por persona. Aquí hay varios restaurantes con diferentes precios. En Café Colón habrá un té buffet con música en vivo de 16:30 a 18:00, a un precio de $ 20,50 por persona. Aquí cuesta $ 285 el paquete de hospedaje más cena y desayuno. Y la pijamada para cuatro amigas tiene un precio de $ 295.

Hotel.- Una de las habitaciones del hotel Courtyard by Marriott Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

En el Courtyard by Marriott Guayaquil la experiencia San Valentín será todo febrero. El restaurante Novo ofrece una cena especial de cinco tiempos, a un valor de $ 130 la pareja. También tienen la opción de cena más hospedaje desde $ 156 más impuestos.

En el hotel Tryp By Wyndham Guayaquil, además de las cenas y hospedaje, todo febrero tendrán de 17:00 a 20:00 el ‘All you can spritz’, con música en vivo, por $ 24,74 más impuestos por personas. “Proyectamos un 80 % en ocupación del hotel y ya tenemos un 50 % de los salones reservados”, pronosticó su gerente, Hugo Rivera.

Malecón. El columpio del amor puesto en Mercado del Río. FREDDY RODRÍGUEZ

Para una experiencia gastronómica especial también está el Mercado del Río, que instaló el columpio del amor. Tendrá música en vivo en el feriado y el 14 de febrero.

Otro lugar que ofrece reservas y tendrá almuerzos y cenas para la ocasión es el City Winery.

Los corazones ya están en las vitrinas. Hasta los centros comerciales tienen sus propuestas. Por ejemplo, el Policentro tendrá sorteos.

