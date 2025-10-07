Taco Bell regresa a Ecuador: grupo cuencano invierte $ 2 millones en su primer local

La comida mexicana regresa al país para la reconquista de la mano de la Sociedad Gourmet Hospitality Group

La reconocida cadena de comida rápida especializada en cocina tex-mex, Taco Bell, ha regresado a Ecuador con una inversión inicial de $ 2 millones, de la mano de un grupo empresarial cuencano que busca posicionar la marca en el mercado nacional con una propuesta renovada y adaptada al gusto local. Con platillos como tacos y burritos, vuelve a la reconquista.

Te puede interesar ¿Cuál es la mejor plataforma para buscar empleo en Ecuador?

El primer local de este proyecto abrió en el Centro Comercial Iñaquito (CCI), en la ciudad de Quito, este 7 de octubre de 2025. El restaurante inició operaciones con los pedidos a domicilio. Así, la reconocida cadena estadounidense regresa a Ecuador, después de 16 años de ausencia.

Estas calles estarán cerradas en Guayaquil por los eventos del 9 de Octubre Leer más

Otras sucursales

El grupo empresarial cuencano que trae de vuelta esta franquicia es la Sociedad Gourmet Hospitality Group, el que pretende abrir dos locales más de Taco Bell en el mes de noviembre, en Guayaquil: uno en el aeropuerto y otro en el centro comercial San Marino. Además, pretende llegar a las 10 sucursales para 2026, incluyendo ciudades como Santo Domingo y así dar más de 100 empleos, entre directos e indirectos.

La inversión contempla no solo la infraestructura del local, sino también la capacitación del personal, tecnología operativa y estrategias de marketing para garantizar una experiencia de calidad.

La empresa cuencana detrás del proyecto tiene experiencia en el sector gastronómico y ya cuenta con otras marcas de restaurantes populares como Negroni, Café del Museo y Petite Palace, entre Guayaquil, Quito y Cuenca. Además, el holding tiene hoteles como Royal Palm en Galápagos, Hotel Santa Lucía y Mansión Alcázar, en Cuenca.

¿Qué ofrece Taco Bell en Ecuador?

Taco Bell es una cadena de comida rápida de origen estadounidense especializada en platillos inspirados en la gastronomía mexicana. En sus locales ofrece un menú variado que incluye tacos, burritos, quesadillas, nachos, bowls y combos con bebidas, además de opciones vegetarianas y postres. La marca se destaca por su estilo informal, precios accesibles y la posibilidad de personalizar los ingredientes al gusto del cliente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ