Estas calles estarán cerradas en Guayaquil por los eventos del 9 de Octubre

La ATM aplicará cierres y desvíos desde el 8 de octubre por los actos cívicos y artísticos del aniversario

La ATM anunció el cierre en la avenida 9 de Octubre, centro de Guayaquil.

Guayaquil se alista para conmemorar los 205 años de su independencia este 9 de octubre de 2025. La ciudad vivirá una agenda cívica, cultural y artística que incluye desfiles, ferias y conciertos, lo que obligará a aplicar cierres y desvíos vehiculares en las principales avenidas.

De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), los cierres y desvíos comenzarán a las 20:00 del miércoles 8 de octubre. Alrededor de 40 agentes redireccionarán el tránsito por las calles Colón y Sucre, ya que la avenida Malecón Simón Bolívar será escenario del Concierto de Salsa y Vallenato, además de la Sesión Solemne frente al Palacio Municipal, prevista para las 18:00.

Desfile ‘Guayaquil Brilla’ y feria en Samanes

En esta misma vía se realizará el Desfile Guayaquil Brilla, que recorrerá desde la calle Loja hasta 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa, entre las 14:30 y las 17:00.

Durante los días 9, 10, 11 y 12 de octubre, se desarrollará la Gran Feria de Guayaquil en el Parque Samanes, con el despliegue de 40 agentes y 15 vehículos de la ATM para coordinar el tránsito y facilitar el acceso de los asistentes.

Cierres y desvíos en Guayaquil por los 205 años de independencia

El viernes 10 de octubre, la Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, organiza un festival artístico en la avenida Malecón, entre Aguirre y 9 de Octubre, por lo que el cierre se mantendrá hasta la madrugada del sábado 11.

Mientras tanto, el Desfile Estudiantil Comunitario Guayaquil Brilla: Batallón del Suburbio se realizará el sábado 11, desde las 09:00 hasta las 13:00, con un recorrido que irá desde la 38 y la G hasta la 28 y Portete.

Finalmente, el domingo 12, la avenida 9 de Octubre se peatonaliza para dar lugar a la Feria Guayaquileña, donde emprendedores locales ocuparán el boulevard entre Lorenzo de Garaycoa y Malecón, desde las 10:00 hasta las 17:00.

