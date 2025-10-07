Expreso
Trabajadores
En Ecuador existen varias plataformas especializadas en conectar a las empresas con personal calificado.cortesía Multitrabajos

¿Cuál es la mejor plataforma para buscar empleo en Ecuador?

En Ecuador existen varias plataformas especializadas en conectar a las empresas con personal calificado

En agosto pasado, la tasa de desempleo en el país llegó a 3,6 %, marcando una leve caída en comparación con agosto del año pasado. Sin embargo, en relación con julio de 2025 (3,3 %), se advierte un alza de 0,3 puntos porcentuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto quiere decir que el desempleo sigue siendo uno de los principales problemas del país y que aqueja a la población, especialmente a los más jóvenes que buscan una oportunidad sin tener experiencia. 

¿Dónde buscar empleo en Ecuador?

Si bien no hay una página designada como la mejor para buscar empleo en Ecuador, existen varias plataformas especializadas en la búsqueda de trabajo, que conectan a talentos con empresas que requieren de personal.

Aquí una lista de varias plataformas donde puedes buscar trabajo:

Multitrabajos:

Esta plataforma es ideal para quienes buscan empleos en empresas reconocidas, que van desde empleos administrativos, técnicos, ventas, call center, hasta cargos ejecutivos. Además, tiene filtros por área, ubicación y tipo de contrato.

Trabajos Diarios:

Es también una plataforma muy popular por su interfaz sencilla y actualizaciones constantes, donde también se puede hallar empleos en administración, salud, ventas, tecnología, educación, entre otros.

Computrabajo Ecuador:

Uno de los portales más grandes de Latinoamérica, con miles de ofertas en diversos sectores profesionales, que permite a los postulantes subir su CV y recibir alertas personalizadas.

Socio Empleo:

Esta es una plataforma oficial del Ministerio del Trabajo de Ecuador, gratuita e ideal para quienes buscan empleos públicos o privados.

LinkedIn:

Esta es una plataforma ideal para profesionales con experiencia, que permite crear redes de contacto y aplicar directamente a ofertas y es muy útil para empleos en tecnología, marketing, administración y consultoría.

