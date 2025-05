Suplantadores de identidad engañan a beneficiarios del bono

Sus canas claman ayuda, tanto que el caso se reveló en una conversación casual y todo porque llamaba la atención ver a tantos adultos mayores al pie del Servicio de Rentas Internas (SRI) en la avenida Orellana de Guayaquil.

El equipo de Diario EXPRESO le preguntó a uno de ellos qué trámite estaban haciendo en grupo, y la respuesta incluso ‘enfrió la sangre’ de los oyentes, en un día típico de calor en la ciudad puerto, al enterarse de la gran osadía de los delincuentes: “Soy uno de los afectados, nos han sacado clave del SRI y terceros están cobrando la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No he hecho ese trámite y vine a denunciar, porque a causa de eso no me están pagando el bono del MIES”.

La historia de esta persona, quien por seguridad prefirió quedarse en el anonimato, se suma a las decenas de casos de robo de identidad que en las últimas semanas este Diario ha ido revelando, y que afecta a afiliados y jubilados del IESS, así como a usuarios de líneas telefónicas, víctimas de casos de estafas y extorsiones.

En ese entonces, eran cerca de 20 adultos mayores que habían acudido a la entidad pública acompañados de familiares. Allí detallaron que personas disfrazadas, que aseguraron que trabajan para el Gobierno, hasta con chalecos que los adultos mayores no supieron identificar, habían solicitado que saquen su cédula porque les iban a tomar una foto, para darles otro beneficio económico.

La trampa funcionó: todos permitieron fotografiar hasta sus rostros. La sorpresa fue que perdieron el bono que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Tras hacer las investigaciones, descubrieron que los ‘disfrazados’ habían cometido el delito de suplantación de identidad, para sacar clave y pedir la devolución del IVA de lo que habían comprado, usando los números de cédula de los afectados.

Frente a esto, la primera solución es aclarar que no existen más bonos del MIES que aquellos detallados en el cuadro que acompaña este artículo.

Para el MIES solo se pierde el bono cuando no se cumpla con los requisitos

Diario EXPRESO contactó al MIES para contarle que hay personas que dicen que han perdido el bono porque los han engañado y han aplicado en el SRI a la opción de pedir el retorno del IVA. Además, para preguntarle si las personas que cobran bono no pueden pedir al SRI la devolución del IVA y cuántas personas han perdido el bono por esta razón.

La respuesta fue cortante, pero clara: “si una persona fue excluida del sistema de transferencias monetarias (bono) no se debe a que haya accedido a la devolución del IVA”, indicó el MIES.

Es decir que mientras los usuarios cumplan con todos los criterios de elegibilidad para acceder a las transferencias monetarias no contributivas establecidos en la normativa correspondiente, se mantendrán habilitados para recibirlas.

Ningún bono o pensión del MIES requiere de inscripción, pues este ministerio, con base en los indicadores de vulnerabilidad de las personas en el Registro Social y con los índices que permiten identificar las privaciones de los hogares y sus condiciones, determina quiénes deben ser parte de sus programas sociales, como el acceso a bonos y pensiones.

No obstante, hay casos sentenciados por la justicia de personas que han intentado cobrar el bono haciéndose pasar por el beneficiario; pero como el bono se debe retirar en los bancos, se ha detectado a tiempo en esos lugares.

Demanda en la Corte La Defensoría del Pueblo apoya a afectados por suplantación de identidad que son de grupos vulnerables, a poner una demanda de acción de protección en la Corte. El defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, anima a los adultos mayores o personas con discapacidad víctimas de una suplantación de identidad, a que se acerquen a contar su caso en la Defensoría.



En el SRI también hay suplantación de identidad

Diario EXPRESO también solicitó información detallada sobre estos casos en que se falsean identidades para comprar artículos, poner ese número de cédula en la factura y después solicitar la devolución del IVA. Hasta el momento en que se escribió esta nota, no hubo respuesta de parte del SRI.

No obstante, por otras noticias que ha publicado EXPRESO, Rentas Internas ha admitido que tiene esos casos y hasta ha hecho que los adultos mayores y personas con discapacidad que realmente deben recibir la devolución del IVA, ahora tengan que esperar entre 90 y 120 días para recibir el beneficio.

Aquí la inseguridad también termina afectando a estos grupos vulnerables, porque según el ente, la variación en los tiempos de las devoluciones obedece a controles que se implementaron para garantizar la correcta devolución del IVA a las personas beneficiarias, pues se ha detectado que personas inescrupulosas utilizan a estos grupos vulnerables para estafarlos y estafar al Estado.

Sin embargo, la atención de todas las solicitudes de devolución para estos dos grupos de personas beneficiarias se ha realizado dentro de los plazos legales de atención.

Por ser grupos vulnerables, son casos que también pueden ser denunciados en la Defensoría del Pueblo. Según las víctimas de suplantación de identidad, hay grupos de delincuentes que buscan a los adultos mayores para afectarlos económicamente.

