Jimena Naranjo: “El IESS lanzará un nuevo sistema contra la suplantación”

La directora nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jimena Naranjo, explica a Diario EXPRESO, ¿qué medidas toma el IESS para prevenir la suplantación de identidad de sus afiliados?

Te invitamos a leer: Afiliados al IESS, otras víctimas de la suplantación de identidad

- En los últimos días, EXPRESO ha sido eco de las denuncias puestas en la Fiscalía, por robo de fondos de reserva y cesantía de afiliados mediante la suplantación de identidad. Frente a esto, ¿qué está haciendo el IESS para que casos como estos no se repitan?

Suplantación de identidad en Ecuador: delito silencioso que afecta a miles en Ecuador Leer más

- El IESS tiene un compromiso permanente de mejorar su sistema, aplicativos y medidas de seguridad, para garantizar la debida gestión de los fondos de reserva y cesantía de los afiliados. Por desgracia, esos casos están asociados a un uso inadecuado del usuario y la contraseña del afiliado. Por eso es importante de un uso adecuado, de mantener la confiabilidad de esa información; porque al cuidarla, no queda vulnerable para la suplantación de identidad. Para que se cumpla este supuesto delito se requiere que exista una cuenta bancaria a nombre del afiliado. Aquí también se ve la importancia de que las entidades financieras fortalezcan sus controles y garanticen que las cuentas bancarias estén realmente a nombre de los titulares que se presentan en el IESS. No se acepten cuentas conjuntas, no cuentas a nombre de terceros, ni poderes, ni ningún otro mecanismo. Estos casos, sin embargo, son muy puntuales, son bastantes marginales, en comparación al número de afiliados que atendemos cada día.

- Según los denunciantes, fueron los propios funcionarios del IESS que alteraron esos datos personales, para retirar el dinero. ¿Qué hay de verdad o mentira en esto?

- Son varios casos que están en investigación, es la Fiscalía quien debe determinar que pasó en cada proceso. Sin embargo, no es posible que un funcionario del IESS pueda acceder a cambiar la información del afiliado. Esa es una acción exclusiva que se puede hacer solo con el usuario y la clave del afiliado. Ahora, si eventualmente alguien hizo el trámite haciéndose pasar por el afiliado y el servidor del IESS no detectó esa suplantación de identidad y se vulneraron algunos de los controles del IESS y se puede determinar la culpabilidad del humano que atendió el caso, entonces el IESS tiene una póliza de caución que garantiza que los errores humanos que puedan cometer los funcionarios sean respondidos por el IESS. Pero, eso lo deben determinar las investigaciones.

- ¿El IESS cuenta con un delegado de protección de datos?

- Sí, cuenta con un oficial de protección de datos y una dirección nacional de seguridad y protección de datos personales.

- Usted mencionó que las entidades financieras también tienen que fortalecer sus controles, ¿el IESS lo ha pedido? ¿Trabaja en conjunto?

- Hemos hecho un acercamiento con las entidades de control de los entes financieros, con la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria y hemos alertado de esta problemática y hemos solicitado acciones para que refuercen los controles, para la apertura de cuentas bancarias.

- Hoy en día ya se pueden abrir hasta cuentas bancarias virtuales.

- Es la autoridad del sistema financiera que debe decir cuáles son los estándares de seguridad que hay, para determinar que en efecto sea la misma persona que abre la cuenta bancaria y no un tercero mediante la suplantación de identidad.

- ¿Cuántas denuncias han captado por el retiro de fondos, mediante la suplantación de identidad?

- En el año 2024 entregamos a más de 500.000 afiliados más de 800 millones de dólares por fondos de reserva y cesantía y las denuncias son de cuatro personas, de quienes denunciaron en el IESS. Esos cuatro casos están en proceso de investigación.

- ¿Qué debe hacer el afiliado en el IESS cuando se entera que se le llevaron sus fondos de reserva mediante la suplantación de identidad?

- Lo primero que recomiendo es que tengan la costumbre de revisar sus fondos de reserva y cesantía, porque mientras más rápido se den cuenta de un retiro fraudulento, será más rápido para el IESS realizar las investigaciones y hacer las correcciones. Apenas se den cuenta deben presentar un reclamo en el IESS. En estos casos el IESS también es una víctima y eso también tiene que poner acciones en la Fiscalía.

También puede leer: Fabrizio Peralta: “Se sabe que en la Bahía se venden datos personales”

El compromiso el IESS para mejorar su protocolo de seguridad

- Los afiliados afectados creen que están frente a una red de delincuentes. En una entrevista el superintendente de Protección, Fabrizio Peralta, dijo que los computadores deben estar inhibidos para no poder copiar información en un pendrive datos personales. ¿Cuentan con esta estrategia, necesitan recursos para fortalecer el sistema?

Editorial: Suplantación de identidad, en auge Leer más

- Las personas se acercan a pedir ayuda a un tercero para que les asistan con un trámite en el IESS y le confían la clave. Ese tercero ingresa al portal del IESS haciéndose pasar por la víctima y cambia la contraseña, cambia los números de contacto, cuenta bancaria, etc. No hemos visto ninguna otra forma en que lleguen al sistema. Sin embargo, en la medida que avanza la tecnología también es un compromiso del IESS mejorar su protocolo de seguridad.

- ¿Han tomado acciones?

- Hemos tomado varias acciones para proteger las cuentas individuales de los afiliados. Las cuentas de fondos de reserva y cesantía cuentan con doble seguridad y exige que previo a un retiro tengan los afiliados que acercarse físicamente y validar su identidad, para poder hacer el pago. Respecto a la seguridad informática tenemos una dirección especializada y comité de seguridad de la información, que periódicamente está evaluando las vulnerabilidad que tienen los aplicativos y sistemas y a partir de eso tomar acciones que nos aseguren un protocolo de seguridad robusto. Se han hecho esfuerzos para que los aplicativos puedan migrar a sistemas más seguros. No se han evidenciado vulnerabilidad al respecto. Pero estamos comprometidos de estar a la vanguardia. Los casos de suplantación de identidad son marginales, que parten del mal uso de la clave.

- ¿Si comprueba que hubo una suplantación de identidad, el afiliado pierde sus fondos?

- Depende de lo que decida la función judicial. Si dice que hubo responsabilidad del funcionario se usa la póliza de caución.

- ¿Desde cuándo está la doble seguridad?

- Desde hace algunos años atrás, pero ahora estamos haciendo un refuerzo para un determinado monto, que por seguridad no puedo revelar. Se ha puesto un mecanismo adicional de notificación a los correos de los afiliados: al nuevo y al anterior, si hubo suplantación de identidad mediante ese mismo correo puede decir que no ha solicitado el retiro de los fondos. Se está terminando el desarrollo informático, se están haciendo las pruebas y se lanzará en la próxima quincena.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ