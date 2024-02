Rusia es el segundo mercado destino del banano ecuatoriano: estas son las cifras

Ecuador es el primer exportador mundial de banano, con más de 6,5 millones de toneladas en 2023, según la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE). Rusia es el segundo mercado destino del banano ecuatoriano, con 1,37 millones de toneladas en 2023, equivalente al 22,85 % del total, solo superado por la Unión Europea (UE).

Como dato adicional, las ventas ecuatorianas de bananas a los mercados internacionales totalizaron 3.255 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, 690 millones de los cuales fueron a Rusia, que tiene a Ecuador como su mayor proveedor, con un 98 % del total de su demanda. ¿Podría Ecuador dejar de vender banano a Rusia? Aquí la respuesta.

Esta pregunta nace tras el pedido de este país de suspender los permisos de exportación de banano a cinco empresas ecuatorianas por la supuesta presencia en los envíos de la 'mosca jorobada' (Megaselia Scalaris), una polémica que acontece tras la decisión de Quito de hacer un trueque de equipamiento militar ruso con Estados Unidos.

archivo / Expreso

Sin embargo, la agencia fitosanitaria de Ecuador consideró que no hay riesgo para Rusia. "La mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos", aseguró Agrocalidad, mediante un comunicado en el que destacó las acciones que se han emprendido en el país para eliminar cualquier sospecha de este insecto en las cajas de bananas de exportación.

Agrocalidad recordó que Ecuador registra más de 84.000 envíos anuales de musáceas a todo el mundo, lo que supone unas 7 millones de toneladas exportadas a 76 destinos en el planeta, y enfatizó en que "a la fecha no se ha recibido notificación similar de otros países".

Explicó también que de los 13.000 envíos realizados a Rusia, sólo "0,3 % han sido notificados con presencia de este insecto", lo que, según Agrocalidad, "no representa un riesgo para ese país".

Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociación de Producción Agropecuaria de El Oro (Asoproagroro) y Comercializadora de Banano son las empresas involucradas en la polémica por la presencia de este insecto que suele habitar entre desechos orgánicos.

Mayor seguimiento

Además, Agrocalidad aseguró que ya "se notificó a exportadores y fincas, quienes deben ejecutar el plan de acción que comprende, entre otras actividades, el cumplimiento del monitoreo en sitios de producción y empacadoras, manejo integrado de plagas y adecuada rotación de plaguicidas".

Asimismo, dijo que "se intensificará la verificación y seguimiento pormenorizados de procesos que se ejecutan en campo y empacadoras, de acuerdo a lo que establece el plan de trabajo para la exportación de musáceas a Rusia".

Sobre las cinco empresas notificadas, Agrocalidad aseguró que reforzará "inspecciones con acompañamiento de técnicos que estarán presentes en toda la fase de empaque; también se solicitará una área específica de manejo de la carga con destino a Rusia".

Ecuador "mantiene canal abierto con su contraparte rusa, con el fin de concretar diálogos bilaterales y visitas a los sitios de producción", remarcó Agrocalidad.

Por ello, indicó que "Agrocalidad ha preparado y remitido la repuesta técnica correspondiente que será entregada por vía diplomática a las autoridades rusas".

Reunión entre canciller y embajador

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, al que reiteró que el sector exportador y las autoridades competentes garantizan el estricto cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.

La polémica por la notificación rusa sobre las cinco empresas exportadoras ecuatorianas se ha dado en un momento de tensión por el malestar de Moscú acerca del trueque de equipo militar ruso (considerado por Quito como chatarra) por pertrechos estadounidenses valorados en unos 200 millones de dólares.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, condenó la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de entregar material militar ruso calificado como "chatarra" a Estados Unidos para su posterior reenvío a Ucrania.

"Si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así", aseguró Zajarova.

Asimismo, recordó que todos los socios de la industria militar rusa son conscientes de que los contratos establecen la obligación de no entregar dichos equipos a terceras partes sin el consentimiento de Moscú.

