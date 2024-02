Bananeros buscan una salida técnica en medio de la tensión con Rusia

En medio de la tensión política, urge una salida diplomática y técnica. Eso es lo que espera la industria bananera que, a partir de este 5 de febrero de 2024, está impedida de introducir a Rusia el 24,6 % de la fruta exportable, algo que podría significar dejar de vender $ 189 millones al año. Esto, luego de que en parte del cargamento se detectara la presencia de la mosca Megaselia scalaris, portadora del cólera.

Rosselkhoznadzor, la entidad fitosanitaria de Rusia, notificó ayer de forma oficial a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) sobre esta suspensión, un hecho que algunos ven como una retaliación comercial, por darse a la par del reclamo de Rusia a Ecuador por vender a EE.UU. material militar de origen ruso.

Si esto último es cierto, la salida a esta tensión debe regirse a lo técnico, dice José Antonio Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), pues en juego está un mercado que es “irremplazable” para la fruta ecuatoriana. Solo el año pasado generó $ 757 millones en total y ayudó a sostener 25.000 plazas de trabajo, indicó.

“Esta notificación debe ser contestada en el marco técnico, como debe ser, justamente indicando el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años la industria bananera respecto a los controles fitosanitarios que aplicamos en ese mercado, tal como lo hacemos con las distintas exigencias hacia los 65 destinos a donde va nuestra fruta”, aseveró Holguín.

Aunque el reclamo de Rusia se da en medio de la tensión política, su queja no suena tan descabellada. No es la primera vez que ese país advierte de la presencia de esta mosca, dice Francisco Ballén, exviceministro de Industria y Comercio Exterior y consultor externo de Corpei. En los años 2018 y 2019, recuerda, el mismo país lanzó alertas a Ecuador por esta plaga, cuya presencia en el país se ratificó en la actualización del listado de plagas que Agrocalidad hizo en el 2022.

No obstante, coincide en que ante esta nueva alerta, se requiere una inspección técnica, pues aclara que si esta mosca realmente fue hallada en cargamentos de banano, pudo deberse a una contaminación cruzada. “En realidad, el cultivo de banano no posee esta mosca, pero de alguna manera pudo haber contaminado un embarque por el volumen de fruta que se envía. El banano, por sus características (por su corteza), no tiene la capacidad de ser objeto de inserción de huevos y reproducción de esta plaga, como sí podría pasar con el mango, por ejemplo. El banano jamás es hospedero de este tipo de plagas, no forma parte de su cadena de reproducción”, detalla.

Otro factor que se debería verificar son las condiciones logísticas. “Las condiciones en las cuales se transporta el banano, que es una carga refrigerada que va entre 13,3 y 14,4 grados centígrados, tampoco permitirían que una mosca de este tipo llegue viva por más de 15 días a su puerto final”.

Agrocalidad, en un comunicado emitido, ratificó el menor riesgo que representaría esta mosca para la fruta. “De los 13.000 envíos realizados a Rusia, únicamente el 0,3 % ha sido notificado con la presencia de este insecto”. No obstante, anunció el reforzamiento de inspecciones con acompañamiento de técnicos.

Un proceso como este, dicen los expertos, requiere no solo voluntad política, sino acelerar trámites. “Ecuador no es un exportador nuevo, menos en banano. Llevamos décadas exportando a estos mercados y cumplimos a cabalidad. Si existe una observación puntual, debería tardar solo semanas en resolverse”, espera José Antonio Camposano, presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), que incluye al sector bananero dentro de sus representados.

Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), por su parte, se muestra más positivo frente a este problema. Él considera que mientras este conflicto se resuelve, su impacto podría amortiguarse. Otras empresas exportadoras podrían cubrir el vacío que dejen las cinco compañías sancionadas. O incluso estas vender a otras firmas para que exporten. Todo depende de la propia gestión privada.

Esta advertencia rusa empeora el panorama inicial que la exportación no petrolera prevé para este 2024, marcado no solo por la baja demanda internacional y los bajos precios, sino por conflictos legales que el camarón, el primer producto estrella exportable, deberá enfrentar este año. EE. UU. investiga al producto local por dumping y subsidios, una demanda que, de ganar la industria norteamericana, podría hacer que el camarón ecuatoriano pague millones de dólares en aranceles, volviéndolo más caro y menos competitivo.

LOS CLAVELES, EN LA ESPERA

Hasta la tarde de este 5 de febrero, no existió una notificación oficial sobre el anuncio de Rusia de también suspender la compra de claveles ecuatorianos. Así lo aseguró Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, gremio que estimó un riesgo menor. Del 100 % de las flores que Ecuador vende al mundo, el 2 % va a Rusia. Además, si se mira por productos, del 100 % de la oferta ecuatoriana, el 80 % son rosas y apenas el 1,5 % son claveles.

