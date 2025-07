Ricardo Ferri: “Lavé platos antes de dirigir el Oro Verde”

Ricardo Ferri, quiteño, actual gerente del Hotel Oro Verde, cuenta a Diario EXPRESO su experiencia de cómo su dedicación lo llevó de lava platos a gerente y de los planes de remodelación de la entidad y del turismo en Ecuador.

- ¿Qué falta para que Ecuador pueda atraer a más turistas?

- Es importante crecer en calidad y en cantidad, el país está fortalecido a nivel de la hotelería y en gastronomía. Hay que promocionar más a Ecuador y no desmayar en el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo el grupo hotelero va a remodelar al Oro Verde de Guayaquil, hay una inversión de más de 3 millones de dólares. Un punto que aprecio es que el sector turístico se ha profesionalizado, antes éramos muy empíricos.

- ¿Cómo es eso de que era empírico?

- Tengo 55 años de edad y aproximadamente 35 años trabajando en hotelería. Al inicio era más empírico que estudioso: empecé lavando platos en el hotel, luego fui portero. En ese entonces tenía 21 años. Me dieron la oportunidad de estudiar y, con el tiempo, llegué a ser director corporativo de ventas.

- ¿Dónde estudió?

- En el exterior, pude ir a la Universidad de Cornell, en Ithaca, en New York; pero fue por el apoyo del hotel, mi economía no me permitía pagar esos estudios fuera del país, me lo dieron porque apreciaron mi entrega y mi visión en el mundo hotelero y del turismo.

- ¿Qué lección le dejó haber empezado lavando platos?

- No solamente entiendo lo que es abrir la puerta al cliente cuando llega, también entiendo al que abre la puerta del coche. También entiendo la necesidad de mis compañeros que lavan los platos y a los que limpian habitaciones y al que vende. Entonces uno tiene que entender la necesidad del cliente, pero también de los colaboradores que son quienes harán que la estadía sea una buena experiencia.

- ¿Al final un destino es atractivo también por sus hoteles. Dónde empieza la magia para disfrutar en una buena estadía. ?

- La magia está en los colaboradores del hotel, en el chef, en la señora que limpia las habitaciones, el señor que le carga las maletas. ¿Quién es tan importante el chef o el que lava el plato? Hay que lavar el plato con amor y dejarlo limpiecito para que el viajero se impresione no solo de la gastronomía, sino también de ese plato que brilla de limpio.

- ¿Esta es su primera gerencia en un hotel?

- No, tuve varias gerencias generales anteriores. He viajado por varios países. Trabajé para una cadena de hoteles internacionales, estuve como gerente general en Inglaterra. Antes de eso había estado en Milán, estuve en México, en otras cadenas hoteleras también. Estuve en Perú después en Chile y después regresé como gerente general de Oro Verde de Manta. Ahora estoy en Guayaquil en Oro Verde y en Unipark.

- ¿Qué obstáculos tuvo que vencer para crecer profesionalmente?

- Al principio era la pobreza, pero sabía que eso se vencía estudiando, siendo eficiente en el trabajo. Decidí trabajar y ser feliz ejerciendo mi profesión, a partir de ello no hay ningún obstáculo.

- Pero la vida no es un camino de rosas.

- Por supuesto que no, al inicio mi reto fue estudiar en una universidad y luego aprender un idioma. Pero siempre una buena actitud y ser dedicado en el trabajo, que se tiene en ese momento, que es donde se abren las oportunidades para crecer. También es importante apreciar el barrio en el que uno creció, yo en La Tola, un barrio que me enseñó y me preparó para la vida. Imagine a unos niños que jugaban con una pelota armada con unos trapos y que de una misma botella tomábamos agua unos 10. Fue el hotel Oro Verde que descubrió mi pasión y me apoyó para que estudie, por esto digo que es el mejor lugar para trabajar.

El contexto El grupo Oro Verde realiza varias inversiones está remodelando el hotel de Guayaquil por más de 3 millones de dólares y adicional de ello, por unos 13 millones de dólares en esta semana inauguró el Oro Verde en Portoviejo, en la provincia de Manabí. La visión es que el país crecerá en atraer a más turistas.

El plan de remodelar el hotel Oro Verde Guayaquil

- Hablemos de la remodelación del hotel, ¿van a cambiar la fachada?

- La fachada se mantiene, lo que cambiamos es la llegada al hotel, donde los taxis paran y dejan a su gente, que es lo se llama el drop off. Tendrá nuevo diseño y paisajismo. Todas las habitaciones se van a remodelar, los salones de eventos y la cocina. Vamos a ir piso por piso para no molestar a los clientes.

- ¿Por qué la remodelación?

- La remodelación responde a una transformación generacional de nuestros clientes. Hoy nos visitan los hijos y nietos de quienes vieron nacer este hotel. Ellos buscan espacios modernos, flexibles, tecnológicos y sostenibles, sin sacrificar el encanto y la identidad de Oro Verde Guayaquil.

- ¿Qué más viene con la remodelación?

- Oro Verde Guayaquil integra a su equipo a Juan Licero su nuevo chef ejecutivo de talla mundial, con experiencia en hoteles como Xcaret, Ritz Carlton entre otros top de la gastronomía mundial.

- ¿Cuántas fases tendrá la remodelación?

- Va a tener tres fases. En la fase uno, que es en este año (2025), se remodelan tres pisos de habitaciones, el lobby completo y la cocina. La fase dos será en el 2026, se sigue con el resto de habitaciones, salones de eventos y paisajismo en la piscina. La fase tres será en el 2027, se harán ajustes finales y nuevas áreas gastronómicas.

- ¿Cree que la falta de seguridad afecta al turismo?

- Hay corredores seguros para los turistas cerca y alrededor de los hoteles. La inseguridad está presente en muchos países, hay que aprender a comunicar correctamente dónde está la inseguridad. No se debe generalizar. Las estadísticas hablan por sí mismo de la llegada de viajeros a Ecuador, en este año (2025), hasta mayo creció 13,8 % en comparación con el 2024 del mismo período, según el Ministerio de Turismo.

