Seis pueblos de Ecuador en la lupa turística mundial

El Cisne se alista para el Best Tourism Village 2026, pero requiere mejorar en infraestructura, servicio y conectividad

El Cisne, el templo donde reina la imagen de la virgen conocida como la “La Churronita” que al año atrae miles de peregrinos en la provincia de Loja, está trabajando para en el 2026 obtener el reconocimiento “Best Tourism Village” de la Organización Mundial de Turismo (OMT), hoy conocida como ONU Turismo.

En el 2024 el Parlamento Andino denominó a la peregrinación de la virgen de El Cisne Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina y Loja, pero el destino va por el reconocimiento de ser uno de los pueblos que un turista debe visitar. Para ello entró en un programa de UPGRADE, que es un plan de apoyo de la OMT, que se aplica a aquellas zonas que no cumplen en su totalidad los criterios necesarios para recibir el reconocimiento Best Tourism Village. El Ministerio de Turismo en coordinación con ONU Turismo ha generado, entre el mes de enero y marzo del 2025, la fase inicial de mentoría, el cual deberá ser implementado en el plazo máximo de dos años por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Parroquial respectivamente.

En el análisis que se hizo en el 2023 se evidenciaron brechas en las áreas de evaluación de recursos culturales y naturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, infraestructura y conectividad, salud y seguridad. Con la asesoría de la OMT, indicó a Diario EXPRESO el Ministerio de Turismo de Ecuador, se está trabajando en un plan para mejorarlo. “Nos hemos organizado para que el trabajo sea la unión de la empresa privada y pública”, señaló César Ullaguri, presidente de la Comisión de Turismo de El Cisne. “Tenemos una asesoría y es necesario que el estudio que estamos haciendo esté terminado en julio de este año, para aspirar al Best Tourism Village en el 2026”, agregó Ullaguri.

El Cisne. La población local cuenta con un proceso de regeneración del centro del poblado. FREDDY INGA

Pero hay puntos que van a depender del diseño de una política pública enfocada en atraer a más viajeros. “Por ejemplo, que exista orden, que los comerciantes tengan un distintivo, que las toldas tengan un solo modelo, que los hostales tengan una buena infraestructura, servicio, buena atención al viajero”, indicó Ullaguri.

Enfatizó en que esto es un asunto de corresponsabilidad y para que la parte comercial luzca con un orden se requiere que las autoridades hagan cumplir las normas que existen.

Beneficios del Best Tourism Village - Visibilidad y reconocimiento internacional en las plataformas digitales y

promocionales del Ministerio de Turismo y ONU Turismo.

- Uso y puesta en valor de una marca reconocida a nivel internacional.

- Todas las localidades forman parte de la red mundial más grandes de destinos turísticos rurales.

- Las localidades promueven el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.

- Se han generado acciones para preservar la diversidad cultural, los paisajes y las tradiciones

- culinarias a través de ferias locales.

- Fomentar la innovación y la sostenibilidad económica, social y ambiental

- Impulsar el desarrollo turístico y la creación de nuevas oportunidades a nivel local

- Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- Vinculación en la Plataforma STAR de ONU Turismo, herramienta de autoevaluación para

autoridades públicas locales en destinos turísticos en zonas rurales.

En el caso de El Cisne, un 90 % de las personas que la visitan es por ir a ver a la virgen, que se le apareció a sus fieles hace 431 años cuando había sequía y hambre y les dijo que hagan el templo para que siempre tuvieran comida. Según Ullaguri, solo un 5 % de los viajeros visitan El Cisne por otra razón que no sea por motivo religioso y lo que se quiere ampliar es el abanico de motivos.

Aunque no cumplió con la puntuación para ganar el reconocimiento antes, esto no significa que no tiene sus atractivos.

“El Cisne es un ícono en la región y aporta a dinamización de la economía de la localidad y de la región. Adicionalmente se observa que la población local cuenta con un proceso de regeneración del centro del poblado, que ha potenciado las características tradicionales de las viviendas y los servicios públicos, lo cual le da un carácter auténtico para potenciar el pueblo como destino turístico”, explicó Geovanna Robayo, experta internacional de turismo.

Oyacachi. La comunidad pertenecen al grupo indígena kichwa kayambi, en la provincia de Napo. En 2011, la UNESCO reconoció la calidad de la artesanía. Cortesía

Requisitos para ganar el Best Tourism Village 1. Recursos culturales y naturales

2. Promoción y conservación de los recursos culturales

3. Sostenibilidad económica

4. Sostenibilidad social

5. Sostenibilidad ambiental

6. Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor

7. Gobernanza y priorización del turismo

8. Infraestructura y conectividad

9. Salud y seguridad

El Tambo. En el Cañar, ofrece a los visitantes la oportunidad de conectarse con las tradiciones del pueblo Cañari y con la riqueza arqueológica. Cortesía

Pueblos con el reconocimiento, pero les falta promoción

Ecuador tiene otros seis pueblos que ya tienen el reconocimiento Best Tourism Village que otorga la ONU Turismo. Aguarico, en Orellana; Angochagua, en Imbabura; Oyacachi, en Napo; San Rafael de la Laguna, en Imbabura; El Tambo, en Cañar y Mindo en Pichincha. Los seis son un ejemplo notable de destino turístico rural con bienes culturales y naturales acreditados, que preservan y promueven los valores, productos y estilos de vida rurales y de las comunidades y que tienen un claro compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes: económica, social y ambiental.

Angochagua. Es el Geoparque Mundial Imbabura, reconocido por la Unesco. Cortesía

Si bien estas localidades ya cumplen con estos requisitos y tienen el reconocimiento internacional, aún hay un pendiente. Ullaguri destaca que aún hace falta mayor promoción para difundir los atractivos de estos destinos. “De lo contrario, el reconocimiento quedaría solo en un papel. Esto demanda de más acciones de parte de las autoridades de Ecuador, de tener una política turística”, remarcó. Esa ruta incluye también la conservación y expansión de la infraestructura y servicios que ya se tiene.

