Productores colombianos denuncian ingreso ilegal de papa ecuatoriana

El ingreso irregular de papa desde Ecuador a Colombia ha generado una fuerte alarma en los departamentos fronterizos del vecino país, especialmente en el departamento de Santander, en los municipios de El Cerrito y Concepción, donde campesinos denuncian pérdidas económicas y caída drástica en los precios del tubérculo.

Según reportes de medios locales, los bultos que deberían comercializarse a 150.000 pesos colombianos están siendo vendidos hasta en 10.000, una cifra muy por debajo del costo de producción. Esta situación ha llevado a los agricultores a señalar un supuesto contrabando proveniente del Ecuador, lo que estaría provocando un colapso en el mercado regional.

Alerta de riesgo sanitario en Colombia por papa ecuatoriana

Las asociaciones de productores colombianos no solo alertan sobre las afectaciones económicas, sino también sobre el riesgo sanitario que representa la entrada de papa sin control fitosanitario.

Exportación ficticia y evasión de tributos: Esto y más detecta el SRI en ciertas SAS Leer más

De hecho, ya se reportan casos de la enfermedad conocida como “punta morada” en algunas zonas del sur de Colombia, patología que podría haber sido introducida por estos cargamentos irregulares. Por ello, exigen al gobierno mayor vigilancia en la frontera y sanciones contra quienes faciliten el paso de productos sin certificación.

RELACIONADAS Más de 40 marcas exhibirán su oferta en el Autoshow durante 6 días

La papa en Ecuador también sufre una crisis

Del lado ecuatoriano, el panorama no es más alentador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 la superficie cultivada de papa cayó en casi 24 %, con una producción cercana a las 200.000 toneladas, una de las más bajas de la última década.

Provincias como Carchi, Chimborazo y Tungurahua, que concentran más del 60 % de la producción nacional, enfrentan plagas, enfermedades como el tizón tardío, y el aumento del costo de insumos agrícolas. El precio del quintal de papa en Ecuador se mantiene alto, bordeando los 38 a 40 dólares, lo que limita el consumo interno y reduce el margen para exportar legalmente.

Aunque el comercio exterior ecuatoriano vivió un repunte en 2024, con exportaciones récord en sectores como banano, camarón y productos mineros, la papa no figura entre los rubros destacados. Esto refuerza la hipótesis de que el producto que llega a Colombia no forma parte del comercio oficial. Las autoridades ecuatorianas aún no se han pronunciado sobre este tema, pero expertos en economía, como Hernán Cevallos advierten que, "de comprobarse el paso ilegal de papa, podría haber consecuencias diplomáticas y comerciales para el país".

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.