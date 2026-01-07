Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

oro
Precio del oro 2026: ¿cómo beneficia el récord histórico a Ecuador?Tomado de Mimoke

Precio del oro 2026: ¿cómo beneficia el récord histórico a Ecuador?

Cuando el precio internacional de este metal sube, cada onza vendida al exterior vale más dólares

A finales del año 2025 el oro superó los 4.500 dólares por onza, marcando máximos históricos impulsados por la incertidumbre financiera y la búsqueda de activos de refugio. Bajo esa tendencia, el banco de inversión y empresa de servicios financieros con sede en Estados Unidos, Morgan Stanley, pronostica que para este 2026 el precio de ese metal podría subir hasta unos 4.800 dólares por onza.

Te puede interesar Crisis eléctrica: hidroeléctrica Sopladora apaga dos turbinas por fallas

El valor actual y el pronosticado para lo que le espera a este año, supera todos los máximos anteriores, ajustados o no por inflación. Por ejemplo, en 2024, la onza estuvo en $2.388.

DEVOLUCION IVA

Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

Leer más

¿Cómo beneficia este récord a Ecuador?

Ecuador es productor de oro y exporta parte de su producción. Cuando el precio internacional sube, cada onza vendida vale más dólares, lo que incrementa las divisas que entran al país. El Banco Central de Ecuador y las reservas internacionales que incluyen este metal se revalorizan, fortaleciendo la balanza de pagos y la capacidad del país para gestionar deuda o financiar importaciones.

Si el gobierno cobra impuestos, regalías o concesiones sobre la producción minera, los ingresos fiscales aumentan cuando el precio del oro sube. Esto puede significar más dinero para programas públicos o inversión en infraestructura.

No obstante, esta subida del precio del metal también podría atraer consecuencias negativas, ya que suele desencadenar un crecimiento de la minería informal o ilegal, con impactos ambientales y fiscales.

RELACIONADAS

El costo puede cambiar

Según datos spot y de mercado para este 7 de enero de 2026, el precio internacional del oro se sitúa alrededor de 4.472 por onza. No obstante, el precio internacional del oro cambia día a día, y a veces incluso minuto a minuto, porque es un activo financiero que se negocia en mercados globales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador competirá en la Gelato World Cup 2026 con sabores inspirados en Galápagos

  2. Barcelona SC inicia la pretemporada 2026 y César Farías toma fuerza como DT

  3. Precio del oro 2026: ¿cómo beneficia el récord histórico a Ecuador?

  4. ¿Qué pasó con Ismael Rescalvo? Cronología del adiós del DT de Barcelona SC

  5. Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad

LO MÁS VISTO

  1. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  2. Inscripciones IESS voluntarios 2026: Pasos para afiliarse con el nuevo sueldo

  3. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este miércoles 7 de enero de 2026

  5. Ariana Altuve y Leonardo Campana: ¿terminaron su relación?

Te recomendamos