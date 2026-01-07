Precio del oro 2026: ¿cómo beneficia el récord histórico a Ecuador?

Cuando el precio internacional de este metal sube, cada onza vendida al exterior vale más dólares

A finales del año 2025 el oro superó los 4.500 dólares por onza, marcando máximos históricos impulsados por la incertidumbre financiera y la búsqueda de activos de refugio. Bajo esa tendencia, el banco de inversión y empresa de servicios financieros con sede en Estados Unidos, Morgan Stanley, pronostica que para este 2026 el precio de ese metal podría subir hasta unos 4.800 dólares por onza.

El valor actual y el pronosticado para lo que le espera a este año, supera todos los máximos anteriores, ajustados o no por inflación. Por ejemplo, en 2024, la onza estuvo en $2.388.

¿Cómo beneficia este récord a Ecuador?

Ecuador es productor de oro y exporta parte de su producción. Cuando el precio internacional sube, cada onza vendida vale más dólares, lo que incrementa las divisas que entran al país. El Banco Central de Ecuador y las reservas internacionales que incluyen este metal se revalorizan, fortaleciendo la balanza de pagos y la capacidad del país para gestionar deuda o financiar importaciones.

Si el gobierno cobra impuestos, regalías o concesiones sobre la producción minera, los ingresos fiscales aumentan cuando el precio del oro sube. Esto puede significar más dinero para programas públicos o inversión en infraestructura.

No obstante, esta subida del precio del metal también podría atraer consecuencias negativas, ya que suele desencadenar un crecimiento de la minería informal o ilegal, con impactos ambientales y fiscales.

El costo puede cambiar

Según datos spot y de mercado para este 7 de enero de 2026, el precio internacional del oro se sitúa alrededor de 4.472 por onza. No obstante, el precio internacional del oro cambia día a día, y a veces incluso minuto a minuto, porque es un activo financiero que se negocia en mercados globales.

