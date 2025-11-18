Precio de gasolina en el mundo: en qué puesto está Ecuador y cuánto los vecinos

Ecuador ocupa el puesto 23 en el ranking mundial de precios de gasolina, con un valor de $2,84 por galón

Ecuador se encuentra en el ranking con uno de los precios de combustibles más bajos a nivel mundial.

El precio de la gasolina se ha convertido en un termómetro económico y social en todo el mundo, y Ecuador no es la excepción. En noviembre de 2025, el país se ubicó en el puesto 23 del ranking global de precios, con un valor de $2,84 por galón ($0,75 por litro), según datos de GlobalPetrolPrices y la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH). Según el portal internacional el precio promedio mundial de la gasolina en noviembre de 2025 fue de $1,29 por litro.

Comparación con los países vecinos

El contraste regional es evidente. De acuerdo con GlobalPetrolPrices:

Puesto 3 - Venezuela: $0,13 por galón (0,035 por litro), el más bajo del mundo, aunque con restricciones de abastecimiento.

Puesto 12 - Bolivia: $2,04 por galón ($0,54 por litro), gracias a un esquema de subsidios.

Puesto 58 - Colombia: El precio de la gasolina corriente supera los $3,20 por galón ($0,85 por litro), tras ajustes graduales impulsados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Puesto 84 - Perú: El valor promedio bordea los $4,00 por galón ($1,05 por litro), con variaciones según la región y los costos de importación.

Puesto 112 - Chile: Se acerca a los $5,00 por galón ($1,30 por litro), influenciado por impuestos altos y dependencia de importaciones.

Puesto 150 - Uruguay: $6,50 por galón ($1,72 por litro), uno de los más altos de la región.

Ecuador figura entre las naciones con los costos más bajos de gasolina a nivel global. De acuerdo con el listado el país ocupa el puesto 23 dentro de los 170 Estados evaluados en su ranking internacional de precios.

Evolución de los precios en Ecuador

Tras la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís en junio de 2024, el Gobierno implementó un sistema de bandas que ajusta los valores mensualmente según la cotización internacional del crudo. Este mecanismo permite variaciones de hasta un 5% al alza y un 10% a la baja, con el objetivo de reflejar las condiciones del mercado global sin generar incrementos abruptos para los consumidores.

En mayo de 2024, el galón de gasolina Extra se ubicaba en $2,46, pero con el avance del año los valores fueron aumentando progresivamente. El punto más alto se registró en octubre de 2025, cuando el precio alcanzó los $2,91 por galón, generando preocupación en sectores productivos y en los hogares ecuatorianos.

La gasolina Súper, al estar liberada, se mantuvo en un rango superior, con un promedio de $3,55 por galón, mientras que el diésel se estabilizó en torno a los $2,80 por galón, gracias a un esquema diferenciado de regulación.

En noviembre de 2025, el precio de la Extra y Ecopaís se redujo en 7 centavos, fijándose en $2,84 por galón ($0,75 por litro). Este ajuste a la baja respondió a la caída del valor internacional del crudo y fue recibido como un alivio temporal por los consumidores.

El petróleo que produce Ecuador

Ecuador es un país productor de crudo, lo que influye directamente en sus precios internos de combustibles. Los dos principales tipos de petróleo que extrae son:

Crudo Oriente: De mediana calidad, con una gravedad API cercana a 29°.

Crudo Napo: Más pesado, con una gravedad API de 19°.

Ambos son exportados y utilizados como referencia para fijar precios internos. La producción nacional ronda los 470.000 barriles diarios.

