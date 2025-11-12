Precio de la gasolina Extra en Ecuador hoy: cuánto cuesta el galón en noviembre 2025

El Gobierno confirmó una reducción en el precio de la gasolina Extra y Extra con etanol que rige desde el 12 de noviembre

A partir del 12 de noviembre de 2025, el precio de la gasolina Extra en Ecuador registrará una reducción de 7 centavos de dólar por galón, según informó la Presidencia de la República. Con este ajuste, el valor del galón se fija en $ 2,84. Y regirá a nivel nacional hasta el 11 de diciembre de 2025.

El anuncio fue difundido a través de la cuenta oficial del Gobierno en X (antes Twitter), donde se explicó que el ajuste corresponde a una actualización técnica del sistema de precios que no se realizaba desde hace dos décadas.

Una actualización pendiente por más de 20 años

Según el comunicado oficial, la reducción en el precio de los combustibles responde a un proceso de revisión que no se ejecutaba desde hace 20 años. El Gobierno destacó que este cambio permitirá establecer parámetros técnicos permanentes para equilibrar los costos de producción con los precios al consumidor final, garantizando mayor transparencia en el cálculo mensual.

El ministro de Ambiente y Energía reiteró el compromiso de mantener una política energética equitativa, que beneficie tanto a los consumidores como a los distintos actores del sector. “Este tipo de ajustes contribuye al bienestar ciudadano y al fortalecimiento del sistema de abastecimiento nacional”, subrayó.

Distribuidores analizarán el impacto del ajuste

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) convocó a una rueda de prensa para este miércoles a las 10:00, donde presentará su postura frente al nuevo esquema de precios.

Entre los temas a tratar estarán la ratificación del apoyo de Camddepe al Gobierno Nacional en el proceso de eliminación del subsidio a los combustibles y la actualización del margen de comercialización, que no se modificaba desde hace 23 años. Este margen involucra a comercializadoras, estaciones de servicio y transportistas que participan en la cadena de distribución.

HRW cuestiona bloqueos bancarios sin pruebas durante el Paro Nacional en Ecuador Leer más

Una medida con enfoque técnico y permanente

Con esta actualización, el Gobierno busca aplicar una política energética basada en criterios técnicos y de transparencia, acorde con la situación económica del país. La reducción en el precio de la gasolina Extra forma parte de un proceso de ajuste que, según el Ejecutivo, busca equilibrar los costos de producción y el precio final al consumidor.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO