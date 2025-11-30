Peste Porcina: Taiwán y México cancelan la importación de carne de cerdo desde España

Las compras de esta carne se suspendieron, tras detectar casos de peste porcina africana identificados cerca de Barcelona

La PPA afecta al jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas.

La detección de nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, en España, generó una reacción inmediata. El país ibérico enfrenta ya restricciones por parte de Taiwán y México. Ambos países activaron medidas sanitarias estrictas tras confirmarse los primeros casos de esta enfermedad en territorio español desde 1994.

El Centro de Operaciones de Emergencia para la PPA de Taiwán anunció este 30 de noviembre de 2025 que la prohibición de importación rige con efecto inmediato para productos frescos y procesados de cerdo provenientes del país ibérico.

La entidad detalló que el ingreso a este territorio de carne, embutidos, productos madurados o cualquier derivado porcino quedará totalmente vetado por vía aérea y marítima.

Todo artículo detectado en aduanas será confiscado, devuelto a su lugar de origen o destruido, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la isla. Las autoridades taiwanesas señalaron que, aunque no existen vuelos directos entre ambos países, sí puede enviarse correo postal, lo que mantiene un riesgo de introducción del virus.

España es un mercado clave para Taiwán

España es uno de los principales suministradores de porcino a Taiwán, con exportaciones de 25.452 toneladas en 2023, 16.019 en 2024 y 17.384 en lo que va de 2025, solo por detrás de Canadá.

El brote español llevó esta semana a la Generalitat de Cataluña a activar el plan de contingencia tras confirmarse los primeros dos jabalíes infectados, a los que se sumaron otros cuatro, hasta el fin de semana.

Las autoridades han establecido un perímetro de infección de seis kilómetros y una zona de vigilancia de 20 km, con restricciones de acceso, actividades al aire libre y movimientos de ganado en 76 municipios.

La PPA no afecta a los humanos, pero es altamente contagiosa entre jabalíes y cerdos domésticos, y puede provocar fuertes pérdidas económicas.

México suspende las importaciones de carne de cerdo de España

Mientras tanto, en América Latina, México suspendió también desde el 29 de noviembre de 2025 las importaciones de carne de cerdo española.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México anunció la medida tras conocer que había dos jabalíes silvestres positivos al virus.

Por tal motivo, señaló Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) decidió suspender las importaciones “en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”.

El Senasica precisó que se encuentra prohibido el ingreso a México desde España de “carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas”.

El organismo agregó que la medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas al ingresar a México.

Ecuador, en cambio, endureció los controles sanitarios en aeropuertos y puntos de ingreso al país tras la confirmación del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en España. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) informó que las medidas buscan proteger la producción porcina nacional y evitar el ingreso de la enfermedad, considerada una de las más destructivas para este sector.

La confirmación de casos de PPA en España provocó hasta el fin de semana la suspensión de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón y México, refirió la Agencia EFE.

La PPA es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.

