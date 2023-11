El perdón tributario, el ‘comodín’ para dar liquidez a los gobiernos

Al menos, los últimos cuatro gobiernos han acudido a amnistías tributarias. Sin importar la ideología, los mandatarios han recurrido a la remisión de impuestos para acceder a dinero de manera rápida en momentos de crisis, como el terremoto de 2016 o tras la pandemia de COVID-19.

Y en este 2023, Daniel Noboa acude a la misma fórmula: una remisión tributaria que busca recaudar unos 960 millones para 2024. Este será el mecanismo más importante para que el Gobierno pueda acceder a recursos a través de la reforma tributaria, denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo.

En términos más sencillos, cuando un contribuyente tiene una obligación pendiente con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la remisión implica que, por alguna razón específica, el Gobierno decide perdonar total o parcialmente al contribuyente de dicha deuda, a cambio del pago, generalmente, del capital de lo adeudado.

Hasta ahora, la propuesta de Noboa deja dudas porque es un planteamiento muy general, han señalado especialistas en materia tributaria. Por ejemplo, no se establece el porcentaje de cuánto se perdonará o bajo qué condiciones, aseguró Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario.

“Esa amnistía no regula en el texto de la ley qué impuestos, IVA, Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)... No regula quiénes, personas jurídicas o personas naturales, no regula hasta cuándo. No dice cuánto se me va a exonerar (...) Todos los temas tributarios deben estar escritos en la ley, no en el reglamento”, señaló el experto.

Sin embargo, dijo Santamaría, la última reforma tributaria del expresidente Lenín Moreno trazó algunas reglas para las próximas remisiones, como si ya se acogieron a la medida en ese año ya no lo pueden volver a hacer en el futuro.

Con Santamaría coincide el exdirector del SRI Francisco Briones, quien menciona que se han “olvidado”de poner en el texto del proyecto de ley las condiciones para aplicar al “perdón tributario”.

Otra duda que ha dejado la medida es si no hay un conflicto de intereses, al ser Grupo Noboa, relacionado con el primer mandatario, un deudor del SRI. “Pregunta honesta. Parte de la nueva ley económica es perdonar intereses y multas a ciertos deudores del SRI siempre y cuando paguen el principal que deben. ¿Pero, no existe conflicto de intereses si quien propone la ley es también el principal deudor?”, escribió en X (antes Twitter), el excandidato a la Presidencia Jan Topic.

Vale la pena resaltar que se debió poner en el texto de la propuesta de ley todas las condiciones que permiten acogerse a la remisión. Eso no debe ir en el reglamento. Francisco Briones, ex director del SRI

Santamaría señaló que si Noboa no fuera el futuro heredero de compañías que le deben al SRI, no habría un conflicto de interés. Además, por ahora el texto del proyecto de ley es muy abierto y puede haber cualquier interpretación. Para Briones, el texto del proyecto de ley es muy abierto y la Asamblea es la llamada a delimitar esos aspectos.

Si realmente no fuera el futuro heredero de compañías que le deben al SRIpensaría que no hay conflicto de intereses, pero resulta que será el futuro heredero. Napoléon Santamaría, especialista tributario

La deuda del Grupo Noboa asciende a más de 785 millones en capital e intereses y ya ha transitado por todas las instancias legales, dijo Briones.

Para Cinthia Uzcátegui, de la firma tributaria Census Consultores, no hay conflicto de intereses porque el Grupo Noboa pudo haberse acogido a remisiones anteriores, pero no lo ha hecho.

