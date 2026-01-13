Expreso
Una marcha del pasado en defensa de la Caja de Seguro Social de Panamá.MARTIN BERNETTI/ AFP

Pensiones fraudulentas causan desfalco millonario en el seguro social de Panamá

Mediante un esquema de fraude tenían planificado llevarse unos 10 millones de dólares

La directiva de la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá detectó un esquema fraudulento de cobro de pensiones con una lesión patrimonial estimada en unos diez millones de dólares, ante lo cual se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía), informó este martes el Gobierno.

"Hemos detectado hasta ahora 52 casos" de pago "irregular" de pensiones "que están totalmente documentados", declaró el director de la CSS, Dino Mon, en un video difundido por la Presidencia de Panamá.

Mon explicó que el monto que involucran estos 52 casos "va a ascender más o menos a unos 10 millones de dólares de expectativa de lesión a la CSS si se hubieran seguido pagando".

"A la fecha estamos estimando que hay una lesión de 3 a 4 millones de dólares ya pagados" mediante el medio centenar de pensiones fraudulentas, precisó.

De acuerdo con la explicación de Mon, el fraude se cometió mediante el uso de "cuotas de personas ya fallecidas, otros de personas que están pensionadas pero trabajando", todo con el fin de "que se alteren registros de personas que no tenían las cuotas" mínimas para cobrar una pensión o para "recibir pensiones más altas".

El directivo afirmó que este esquema evidencia "un patrón organizado de fraude" que solo se puede ejecutar con la complicidad de funcionarios del seguro social, y auguró que saldrán más casos de este tipo de desfalco a la luz en la medida que avance la labor de cruce y análisis forense de información.

No es a primera vez que se denuncia la existencia de "mafias" dentro de la CSS. El año pasado se detectó una red interna que borraba la deuda de las empresas, y otra que "vendía" citas con especialistas en una institución donde un asegurado puede llegar a esperar hasta un año para obtenerla.

Hace casi un año, al defender una reforma a la Ley de la CSS que finalmente se aprobó, Mon afirmó que al menos 5.000 de los más de 35.000 trabajadores de la Caja del Seguro Social, o el 14 % de la plantilla, estaban de más o no ejercían sus labores.

