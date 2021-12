Cambiar el sistema de tasas interés para empujar a la inclusión financiera, es decir, para que personas que actualmente no pueden acceder a créditos en los bancos es un primer paso, pero aún hay otros factores que alejan a las personas de las entidades.

La Junta de Política y Regulación Financiera aprobó la nueva metodología del Banco Central del Ecuador (BCE) para fijar las tasas de interés. Producto del nuevo sistema, que regirá desde el 1 de enero de 2022, en ocho de los 13 segmentos se reducirán las tasas de interés: productivo empresarial, productivo pymes, consumo, microcrédito minorista, microcrédito de acumulación simple, microcrédito de acumulación ampliada, productivo corporativo e inmobiliario.

La nueva metodología aplicará para seis segmentos: productivo empresarial, productivo pymes, consumo, microcrédito minorista, microcrédito de acumulación simple y microcrédito de acumulación ampliada. En el caso de los créditos productivo corporativo e inmobiliario regirá otro sistema porque se consideran segmentos en los que hay mayor competencia.

Infografía. Expreso.

En el caso de los segmentos educativo, educativo social, vivienda de interés público, vivienda de interés social, las tasas máximas se mantienen porque son políticas del Gobierno definirlas, aseguró Guillermo Avellán, gerente del BCE.

“No es suficiente. El hecho de que las tasas sean bajas no implica que las personas van a correr a pedir préstamos, si es que no lo hacían antes (...) Hay que entender por qué la gente no prueba esa opción. Según varios informes, la gente desconoce qué es el costo financiero o que el trámite les parezca difícil”, aseguró Sonia Zurita, docente de finanzas y evaluación de inversiones de la Espae de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol).

Por ejemplo, en el caso de los pequeños y medianos negocios (pymes), estos presentan altos niveles de informalidad y amplias diferencias en el acceso y uso de servicios financieros según su tamaño, señala el estudio del Banco Mundial.

La mayoría de las microempresas (el 50 %) usa de manera predominante el efectivo para sus transacciones. La tenencia de cuentas se ve obstaculizada por la cantidad de requisitos que piden las instituciones financieras para su apertura.

Los bancos también no hacen su parte. Las pequeñas y medianas empresas, aun cuando presentan mejores indicadores de acceso y uso de servicios financieros, parecen no contar con los productos adecuados, sostiene el organismo.

El Banco Mundial asegura que el diseño de productos para las pymes no considera sus características ni sus necesidades de financiamiento. La oferta de las instituciones financieras no toma en cuenta perfil, sector, y territorio en el que se desarrolla la pyme, lo que parece ser determinante en los bajos niveles de acceso a productos financieros o la falta del mismo. A ello se suma la lentitud en los procesos de otorgamiento de créditos y las altas tasas de interés, además de una falta de formalidad en el manejo de sus finanzas.

El nuevo sistema contempla bandas, es decir, pisos y techos, lo cual causaría cambios pequeños. “Se debe dejar más espacio al mercado, para que el mercado sea el que determine las tasas de interés”, aseguró César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Otros aspectos