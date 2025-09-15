Más de 800 tractores para agricultores ecuatorianos: Así puedes acceder

El plan busca reducir costos de producción, mejorar la preparación de suelos y fortalecer la seguridad alimentaria en Ecuador

El programa del Ministerio de Agricultura entregará 800 tractores en todo el país, con prioridad para pequeños y medianos productores registrados.

El Gobierno del Ecuador anunció un ambicioso plan de entrega de 800 tractores de alta capacidad para fortalecer la productividad agrícola y ganadera. El programa forma parte del paquete de incentivos sociales y económicos que, según la vocera de la Presidencia Carolina Jaramillo, representa “la redistribución de recursos más grande en la historia del país”.

La iniciativa busca que pequeños y medianos productores accedan a maquinaria moderna sin que el costo sea una barrera. El Estado cubrirá hasta el 75 % del valor del equipo, mientras que el beneficiario solo asumirá el 25 % restante.

Cronograma de entrega

El plan de distribución será progresivo:

200 tractores hasta octubre de 2025,

200 más hasta diciembre,

y 800 unidades adicionales a lo largo de 2026.

Estos equipos estarán disponibles en diferentes provincias del país y se asignarán a productores individuales y asociaciones agrícolas que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Requisitos para acceder

Para aplicar al programa, los agricultores deben:

Estar registrados en el MAG como productores agropecuarios o ganaderos. Ser pequeños o medianos agricultores; pertenecer a asociaciones o cooperativas facilita el proceso. Presentar un plan productivo que justifique la necesidad de la maquinaria. Cumplir con la evaluación técnica y administrativa realizada por la Dirección Distrital del MAG más cercana. En el caso de ganaderos, estar inscritos en el Sistema de Información Nacional de Ganadería (SINGAN).

Una vez aprobado el trámite, los beneficiarios reciben además capacitaciones en uso y mantenimiento, garantizando que los tractores sean utilizados de manera eficiente y sostenible.

Impacto esperado

Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir la dependencia del alquiler de maquinaria, optimizar la preparación del suelo y mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. “Estos tractores no solo son equipos, son una herramienta para transformar la vida de miles de agricultores”, resaltó Jaramillo.

El plan se suma a otros incentivos como el Bono Raíces de $ 1 000 para 100 000 agricultores y el crédito 7x7, pero los tractores representan la apuesta más visible para modernizar el agro ecuatoriano en el corto plazo.

