La marca blanca ya acapara el 7 % del mercado ecuatoriano

En Ecuador las ventas de las marcas propias o blancas crecieron en un 43 %, en el 2023 en comparación con el 2022. Representan un 7 % de todas las ventas del consumo masivo en un año, según un estudio de Kantar.

Las marcas propias se definen como aquellos productos que los canales de venta ofrecen bajo su propia marca, caracterizándose por tener precios inferiores al promedio del mercado, indicó a Diario EXPRESO Ricardo Sarmiento, gerente general de Saltiveri.

Para Kantar en un año los gastos de consumo masivo representan unos 6.900 millones de dólares, de este total las marcas propias se llevan un 7 %.

El efecto del crecimiento de las ventas propias en Ecuador es diferente, según Miguel de la Torre, gerente de Kantar. “Hay un efecto doble. Por un lado formaliza el consumo afectando productos al granel. Mientras que en ciertas categorías o rituales de compra afectan a grandes grupos como los principales jugadores del mundo lácteo”, señaló el experto.

Ricardo Sarmiento, gerente general de Saltiveri, también concuerda de que en Ecuador las marcas blancas han ganado más mercado en los sectores de la limpieza y de lácteos.

Tanto Sarmiento como De la Torre consideran que la aparición de los formatos discounter ha acelerado que las marcas propias ganen más mercado.

EXPRESO en un artículo pasado contó que Tuti, que es del formato discounter, es uno de los que pelea por ganar más terreno a TÍA, Mi Comisariato, Megamaxi y Coral. Según el Servicio de Rentas de Internas en el 2023 había 433 locales de Tuti en el país.

Entonces, ¿se puede dar un escenario en Ecuador como hay en España, que la marca blanca puede generar despidos de trabajadores?

Al ser una realidad diferente los efectos no son iguales.

De la Torre reiteró que el crecimiento de la venta de la marca propia ahora genera competitividad y ofrece más opciones para los clientes. Estimó que se puede dar lo que pasa en Colombia, una marca propia también tiene su marca premium, con valor agregado y que busca llegar a otro target y eso es pura competencia.

Además, como son los formatos discounter los que más venden las marcas propias, al abrirse más locales de este tipo se crean nuevas plazas de trabajo. En Ecuador no se ha escuchado que hay despidos porque las marcas propias ganan ventas a las marcas comerciales, al menos al momento ninguna empresa lo ha expresado.

Pero, la lealtad del consumidor es cada vez más volátil. Entonces, “las marcas que logran mantener un valor diferencial claro y trabajan continuamente en fortalecer su identidad de marca consiguen preservar la preferencia de los consumidores. Esto se ve reforzado en el segmento de marcas premium, donde a pesar de tener precios más elevados, la decisión de compra se sostiene firmemente gracias a la diferenciación y la innovación constante”, dijo Sarmiento.

El gerente de Saltiveri agregó que los únicos perdedores serán aquellos que se conformen con mantener el statu quo, sin esforzarse por diferenciarse y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y los consumidores.

Precio La marca propia cuesta menos, por ejemplo un atún de 140 gramos cuesta $ 0,99; la lata de la marca comercial, $ 1,71.



EL EJEMPLO DE UN SUPERMERCADO

LAS MARCAS PROPIAS DE TÍA

Los almacenes TÍA sacó su primera marca propia en 1985 para celebrar los 25 años de la empresa, fue un jabón de tocador. Actualmente tiene 20 que son: Trial, Ta Riko, Mayik, TÍA, Elements, Extreme, Check, Hometech, Just Baby, Play School, Soul Care, Selección by TÍA, Más Ahorro, Just Girl, Just Woman, Happy Toys, Cocki, Free Beach, Best Xmas y Top One.

Las marcas propias de TÍA se encuentran en todas las categorías: perfumería y limpieza; alimentos y bebidas; perecederos; embutidos y lácteos; hogar y temporada y textil.

Según la tienda sus productos con mejor participación son artículos para el hogar.

Las marcas propias de TÍA están formadas por el 80 % de producción local y el 20 % del exterior.

La marca propia también está en vestuario, electrodoméstico y tecnología.

Ricardo Sarmiento



gerente general de Saltiveri

OTRA REALIDAD

Provocan despidos en España

Tres empresas están afectadas por bajas ventas, por la inflación que hubo en España y esto impulsó a los clientes a optar por las marcas propias que cuestan menos.

El medio de comunicación virtual merca2.es señaló que los trabajadores pagan caro el fracaso de Coca-Cola, Danone y Bimbo ante la marca blanca.

Danone, que tienen en el mercado 105 años vendiendo productos lácteos y agua opta por cerrar una planta.

El medio de información El País, cuenta que Danone va a cerrar la fábrica de Parets del Vallès (Barcelona).

Aunque Coca - Cola aumentó sus ingresos y que en el 2024 subirá el precio de sus productos, donde sí va a ahorrar costes es despidiendo a un total de 100 trabajadores para los centros de Madrid y Barcelona.

Bimbo va a despedir a un total de 113 trabajadores de su planta de El Verger, Alicante.

Según datos de Kantar en 2023 la marca blanca fue un 43,7 % del gasto en gran consumo. Las cadenas que lideran esta categoría son Mercadona, Carrefour y Lidl.

