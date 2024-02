La limpieza del historial crediticio puede ser estafa, alerta un buró de crédito

Una advertencia. Equifax Ecuador, buró de crédito en el país y multinacional que se especializa en el análisis de datos, alerta sobre un preocupante aumento en casos de estafas en redes sociales. La firma señala que “individuos inescrupulosos se hacen pasar por empleados de la empresa con la promesa de limpiar historiales crediticios”.

En un comunicado, Javier Mori, director legal de Equifax, señaló que en los últimos meses, se ha observado un incremento en informes de usuarios que han sido contactados por perfiles fraudulentos en diversas plataformas de redes sociales, ofreciendo servicios de limpieza de historiales crediticios a nombre de Equifax.

“Equifax reitera que no realiza ofertas de servicios de limpieza de historiales crediticios a través de redes sociales ni de ninguna otra forma no oficial. La empresa mantiene canales formales de atención a sus clientes y a los titulares de información, no a través de sistemas de mensajería (WhatsApp, por ejemplo) o redes sociales”, aclaró la empresa.

La empresa señaló que por medio de sus canales de atención, Equifax Ecuador ha receptado denuncias de la ciudadanía que reportan el pago de hasta 300 dólares por la “limpieza” del reporte, luego de realizar la transferencia los estafadores bloquean sus números y desaparecen con el dinero.

En otros casos, señala Equifax, se solicita los datos personales para realizar actualizaciones de información a cambio de dinero; sin embargo, este proceso, de acuerdo con lo que establece la ley, puede receptarse de forma gratuita en sus oficinas para, previa a una solicitud de información y ratificación de las entidades en las que las personas mantienen sus obligaciones crediticias, proceder a la actualización.

Equifax aconseja ser cauteloso y a no proporcionar información personal o financiera a ninguna persona que afirme representar a la empresa a través de plataformas en línea. Como un mecanismo de apoyo a la ciudadanía Equifax ha habilitado la línea (02) 401-1800 extensión 2, como un canal oficial, para que las personas puedan verificar la autenticidad de la información.

Además, el vocero de Equifax explica que la revisión de la información por parte de un ciudadano es un trámite gratuito que puede realizarse de manera presencial o por medio de la línea antes mencionada. Sin embargo, la rectificación de la información debe ser realizada por la entidad en la que la persona mantiene la operación crediticia.

El representante de Equifax en Ecuador explicó que la única forma de mantener un registro crediticio saludable es mediante el cumplimiento de las obligaciones crediticias, “borrar o limpiar información es una acción ilegal que puede representar consecuencias jurídicas”.

El experto recomienda conversar con las entidades financieras y comerciales con las que se mantiene una deuda en el caso de que se experimenten dificultades con el pago para conocer cuáles son sus opciones y evitar el deterioro del récord crediticio. Asimismo, reiteró que el buró de crédito no acepta ni niega los créditos, pues su rol es el de recopilar información crediticia, son las entidades las que toman la decisión basada en sus propias políticas internas.

Por su parte, Alicia Baldeón, líder de Ciberseguridad de Equifax Ecuador, recomienda a la ciudadanía verificar la autenticidad de perfiles en redes sociales mediante las siguientes recomendaciones.

Los estafadores a menudo crean perfiles falsos con información limitada, fotos genéricas o imágenes robadas de internet. Observe detenidamente la coherencia y autenticidad de la información compartida. Los buscadores de internet tienen opciones para la búsqueda de fotografías, utilice esta herramienta para comprobar si las imágenes son robadas de otros perfiles en línea. Desconfíe de cualquier persona que solicite dinero o información personal (número de cédula) de manera rápida y sin una razón válida. Los estafadores a menudo presionan para que tome decisiones rápidas sin dar tiempo para una consideración reflexiva. Esto puede incluir ofertas "únicas" o "limitadas" que buscan generar urgencia. Los estafadores evitan proporcionar información de contacto genuina. Generalmente desvían el contacto hacia un número de celular personal y nunca a un teléfono convencional oficial. Si el usuario se muestra reacio a comunicarse por un número convencional, podría ser una señal de alerta. Observe el historial de actividad del perfil. Si ve que ha estado involucrado en situaciones sospechosas o ha sido reportado por otros usuarios, es un indicio de que podría estar tratando con un estafado. Realice una investigación en línea adicional utilizando el nombre del perfil o cualquier información proporcionada. Puede descubrir información relevante que confirme o refute la autenticidad del usuario.

