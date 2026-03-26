Maiceros piden subir el precio a $20,50: “producir en Ecuador es cada vez más caro”

El precio del maíz está hoy, jueves 26 de marzo, en el centro del debate en Ecuador. Este 2026, productores, autoridades y actores del sector agrícola están reunidos en Guayaquil para definir el valor oficial del quintal, en medio de una presión creciente por el alza de costos que golpea directamente al campo.

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Hasta ahora, la franja referencial se ubicaba entre 17,35 y 19,50 dólares. Sin embargo, los maiceros esperan que en esta nueva fijación el precio pueda alcanzar los 20,50 dólares, como una medida necesaria para sostener la producción frente a un escenario cada vez más complejo.

Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto de Los Ríos, explicó a Diario EXPRESO que el Consejo Consultivo del Maíz se reúne para revisar a fondo la estructura de costos, que ha sufrido un fuerte encarecimiento en los últimos meses. Entre los principales factores está el aumento de los insumos agrícolas importados desde Colombia, que actualmente enfrentan un arancel de seguridad del 50 %, elevando significativamente los costos de producción.

A esto se suma el impacto del contexto internacional. El conflicto en Medio Oriente ha provocado un alza en los fertilizantes. El incremento en el costo del combustible, clave en la fabricación de urea, y del petróleo, indispensable para la maquinaria agrícola y el transporte, también presiona las finanzas del sector.

El combustible, de hecho, se ha convertido en otro factor determinante. Su encarecimiento eleva los costos operativos de siembra, cosecha y distribución, reduciendo los márgenes de ganancia de los productores.

En este contexto, los agricultores consideran urgente una actualización del precio del maíz que refleje la realidad del mercado. La expectativa no solo es cubrir los costos, sino garantizar la sostenibilidad del sector y avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción nacional, clave para la cadena de proteína animal.

La competencia con el maíz de Estados Unidos

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Sin embargo, el escenario también está marcado por la competencia internacional. Los maiceros han advertido que, en el marco de acuerdos comerciales con Estados Unidos, el ingreso de maíz importado, que recibe subsidios en su país de origen, representa una desventaja para el productor ecuatoriano, al ofrecer precios más bajos.

A esto se añade otra preocupación estructural: el alto gasto en importaciones de productos como el trigo, que en 2025 habría alcanzado cerca de 400 millones de dólares. Para el sector, es fundamental establecer regulaciones que protejan la producción local y fomenten el desarrollo agrícola interno, según Ubilla.

Así, la reunión en Guayaquil no solo definirá un precio, sino que marcará el rumbo de un sector que enfrenta una tormenta perfecta: costos al alza, presión internacional y decisiones de política económica que inciden directamente en su competitividad. El desafío será encontrar un equilibrio que permita sostener al productor sin afectar al mercado, en un año que se perfila clave para el agro ecuatoriano.

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