Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Zara
Amancio Ortega es accionista de la empresa que administra la cadena de tiendas Zara.Archivo

Los más ricos de España amasaron su fortuna en la economía del siglo XX

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales

Cerca de 30 octogenarios poseen más de la mitad de la fortuna acumulada por las cien personas más ricas de España, tienen una edad media de 84,5 años y, lo más preocupante, según la revista Forbes, es que su riqueza procede de sectores económicos del siglo XX aún activos en el XXI.

Te invitamos a leer: Manta apunta a encabezar la transición energética del país

"No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro", explica la publicación estadounidense.

Según el listado de Forbes actualizado este martes 4 de noviembre de 2025, las cien mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros de patrimonio (297.700 millones de dólares al cambio actual), casi un 7 % más que el año pasado.

Esto supone un incremento notable, pero esconde una concentración generacional de la riqueza "sin precedentes".

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya cuarenta años. Desde entonces, explica Forbes, España no ha producido una nueva oleada de generadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

En contraste, el 60 % de los más ricos de EE.UU. obtuvieron la fortuna en los últimos tres decenios; en China, prácticamente todos los multimillonarios surgieron después del año 2000. En España, ese porcentaje es inferior al 10 % y sólo hay siete con menos de 50 años.

RELACIONADAS

Amancio Ortega, de Inditex, líder europeo en solitario

El empresario textil Amancio Ortega (89 años) es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones de euros (126.385 millones de dólares), aunque con casi 10.300 millones de euros menos que en 2024. Es fundador y accionista mayoritario del gigante textil Inditex, con marcas internacionales como Zara.

Vilma Núñez

Marketing digital en Ecuador: Vilma Núñez revela cómo vender más con IA

Leer más

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % desde el año pasado y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

Pero representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los cien españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.

El multimillonario español, que controla su patrimonio con la sociedad Pontegadea Inversiones, ha reingresado en 2025 en la lista de diez multimillonarios de Forbes Estados Unidos hasta el noveno puesto.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE ´PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El feriado dio un estímulo al turismo en Ecuador de cara al Fin de Año

  2. Los más ricos de España amasaron su fortuna en la economía del siglo XX

  3. Annabella Azín impulsa el sí en EE.UU.; indígenas y activistas se suman a la campaña

  4. Ambato cambia el cobro de la tasa de basura: irá en la planilla del agua

  5. Tiroteo en el malecón de Playas deja dos muertos y un herido

LO MÁS VISTO

  1. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  2. Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

  3. ¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

  4. Un tren de 350 km/h pondrá a este país latinoamericano entre los más avanzados

  5. Fundación Siglo XXI cerró la piscina de la Coviem por incidentes con usuarios

Te recomendamos