Leonardo Ottati: “Esperamos que el Black Friday facture 20 % más”

Contexto: El comercio electrónico ha tomado fuerza en los últimos tres años, y las fechas de Black Friday y otras cercanas son parte de los meses pico para los comercios locales, tanto en el mundo digital como en el físico. Solo en 2022 se facturó un total de 4.000 millones de dólares en ventas online.

EXPRESO dialogó con Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, para conocer las expectativas de este año en torno al Black Friday, su importancia y la evolución del comercio digital en el país.

¿Cómo han evolucionado las ventas en línea desde el 2019?

Hay indicadores muy visibles, antes de pandemia y después hay un quiebre positivo. Para tener una idea, en 2019 el comercio electrónico movió cerca de $ 1.500 millones, para 2022 la cifra fue de $ 4.000 millones y se proyecta que 2023 dejará $ 5.000 millones de dólares.

Solo noviembre y diciembre representan al comercio cuatro meses de facturación, por la cercanía con Navidad.



¿Qué ha generado que más gente compre por medios digitales?

La seguridad, la gente siente más confianza a la hora de comprar en línea; el cumplimiento, el surtido de productos, facilidad de compras y la adopción del canal digital han dinamizado el mercado, lo que se aceleró en pandemia, al ser la única forma de acceder a bienes y servicios. Y la adopción previa de marcas digitales del extranjero como Amazon, Ebay, Alibaba ayudó a esto. En 2019, el 15 % del consumo en línea de Ecuador era en negocios locales, y para este 2023 más del 50 % viene de sitios locales.

En cuanto al Black Friday, ¿cuáles son las expectativas de venta para este año?

Esperamos que para el canal digital sea, como mínimo, un 20 % superior de lo que nos representó el año anterior en ventas.

¿Qué tanto significa esta fecha para ustedes?

Noviembre y diciembre son los meses más importantes para el comercio, donde hay más ofertas, descuentos y demás. Y solo estos dos meses representan para el mercado cuatro meses normales de facturación. Los picos en Ecuador definitivamente son el Día de la Madre, Navidad y el mes de noviembre.

¿Cuáles son las categorías más cotizadas? ¿Ha evolucionado la oferta?

Antes de pandemia la oferta no era grande y no había mayor maduración pasado pandemia. Actualmente las categorías que mejor se mueven son moda y belleza, electrónicos y comida. En cuanto a evolución de oferta, lo que más se compra no ha cambiado, se han mantenido estables las categorías mencionadas.

¿Hay categorías que representan más en facturación?

El peso en facturación es difícil de cuantificar, pues el costo por producto de un electrodoméstico es mayor que el de una crema. Pero estas categorías siguen creciendo y cada una cala más en las preferencias de los consumidores. Yo compro siempre comida, pero no siempre ropa, y la ropa resulta más cara que la comida. Eso quiere decir que hay elementos con mayor frecuencia de compra.

